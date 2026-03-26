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「“丸呑み”が学習能力を奪う」離乳食の“混ぜご飯”に専門家が警鐘！脳の発達への影響とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お口と姿勢の専門家であるまい先生が、自身のYouTubeチャンネルで「知らないと危険？離乳食「混ぜご飯」が赤ちゃんに与える影響」と題した動画を公開。多用しがちな「混ぜご飯」が、子どものお口や脳の発退に与えるリスクについて警鐘を鳴らし、食材を分けて食べることの重要性を解説した。



まい先生はまず、忙しい時や子どもがなかなか食事をしない時に、親が手軽な「混ぜご飯」に頼りがちであることに理解を示した。しかし、将来的な発達の観点から見ると、この習慣には注意が必要だと指摘する。



「混ぜご飯は咀嚼回数が減り、丸呑みの原因になる」とまい先生は語る。大人の食事における卵かけご飯やねこまんまを例に挙げ、水分が多い食事はあまり噛まずに飲み込んでしまうと説明。咀嚼は唾液と食べ物を混ぜ合わせ、消化を助けるための重要な行為であり、口は「第一消化器官」としての役割を担っている。混ぜご飯に頼ることで咀嚼の機会が失われ、口の発達が妨げられるリスクがあるのだ。



さらに問題は、脳の発達にも及ぶという。まい先生によれば、「噛むこと」は三叉神経を通じて脳の海馬を刺激する。海馬は短期記憶を司る重要な部分であり、咀嚼が減ると海馬への刺激も減少し、記憶が定着しづらくなる可能性があると指摘。「漢字が覚えられない」「九九が定着しない」といった学習能力への影響も懸念されるという。



動画では「噛まないと脳が育たない→覚える力が下がる→自分に自信が無くなる→自己肯定感低下につながる」という負の連鎖を示し、咀嚼不足が精神的な発達にまで影響する可能性を強調した。



結論として、まい先生は混ぜご飯を完全に否定するわけではないとしつつも、「“混ぜる”を習慣化、常習化しないでほしい」と呼びかける。咀嚼の機能が完成するのは4歳頃であり、それまでに「よく噛む習慣」を身につけさせることが子どもの将来にとって極めて重要だと述べ、動画を締めくくった。