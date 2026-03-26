「ちいかわ公式無料チャンネル」がABEMAで限定復活！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ちいかわ」初のスマートフォンアプリ『ちいかわぽけっと』の１st Anniversaryを記念し、「ちいかわ公式無料チャンネル」にて３月27日（金）から５日連続でTVアニメ全話を無料一挙放送する。
「ちいかわ」は、【なんか小さくてかわいいやつ】通称ちいかわたちの日常を描く、イラストレーター・ナガノ氏によるX(旧Twitter)発の人気マンガ作品。主人公のちいかわとその友達であるハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターや、その小さくてかわいいキャラクターたちとシュールでシビアな世界観のギャップがたちまち話題となり、2022年４月よりテレビアニメの放送も開始。『日本キャラクター大賞2022』『日本キャラクター大賞2024』『日本キャラクター大賞2025』グランプリを受賞。男女問わず幅広い世代で社会現象と言われるほどの人気を博している。また昨年３月27日に初のスマートフォンアプリ『ちいかわぽけっと』（ちいぽけ）が世界43の国と地域でリリースされ、１ヶ月足らずで300万ダウンロードを突破するなど、大きな話題を呼んだ。
このたび、『ちいかわぽけっと』１st Anniversary記念当日となる３月27日（金）より５日間限定で、「ちいかわ公式無料チャンネル」が復活することが決定。アニメ「ちいかわ」最新話まで全話を３月27日（金）午前０時より５日間にわたり、ノンストップで無料一挙放送する。また放送後１週間、放送エピソードを全話無料で楽しめる。
さらに、『ちいかわぽけっと』とのシリアルコードキャンペーンも決定。「ちいかわ公式無料チャンネル」にて、３月27日（金）夜８時台に公開されるシリアルコードを入力した方全員にゲーム内アイテム「宝石×1,500」をプレゼント。
(C)ナガノ / ちいかわ製作委員会
「ちいかわ」は、【なんか小さくてかわいいやつ】通称ちいかわたちの日常を描く、イラストレーター・ナガノ氏によるX(旧Twitter)発の人気マンガ作品。主人公のちいかわとその友達であるハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターや、その小さくてかわいいキャラクターたちとシュールでシビアな世界観のギャップがたちまち話題となり、2022年４月よりテレビアニメの放送も開始。『日本キャラクター大賞2022』『日本キャラクター大賞2024』『日本キャラクター大賞2025』グランプリを受賞。男女問わず幅広い世代で社会現象と言われるほどの人気を博している。また昨年３月27日に初のスマートフォンアプリ『ちいかわぽけっと』（ちいぽけ）が世界43の国と地域でリリースされ、１ヶ月足らずで300万ダウンロードを突破するなど、大きな話題を呼んだ。
さらに、『ちいかわぽけっと』とのシリアルコードキャンペーンも決定。「ちいかわ公式無料チャンネル」にて、３月27日（金）夜８時台に公開されるシリアルコードを入力した方全員にゲーム内アイテム「宝石×1,500」をプレゼント。
(C)ナガノ / ちいかわ製作委員会