【週刊少年チャンピオン 2026年No.17】 3月26日 発売 価格：400円

【拡大画像へ】

秋田書店は、マンガ雑誌「週刊少年チャンピオン 2026年No.17」を3月26日に発売した。特別定価は400円。

今号の表紙と巻頭グラビアには、昨年のデビュー以来、圧倒的な美ボディでグラビア誌を席巻中の溝端葵さんが登場。まばゆいイエローの水着で微笑む姿や、黒いビキニに白いヴェールを羽織ったシックなシーンなど、前回よりも大人っぽくもキュートな姿を披露している。付録は溝端葵さんの両面BIGポスター。限定QUOカードの応募者全員サービスも実施する。

巻頭カラーは、単行本第1巻が4月8日に発売される「モーレツ! 浦安鉄筋家族」。大増22ページの「弱虫ペダル」と、最新コミックス19巻が4月8日に発売される「ルパン三世 異世界の姫君」が、センターカラー付きで掲載されている。

【溝端葵さんコメント】

「2度目の表紙、見てくれてありがとうございます！ 全体的に大人っぽいグラビアになっていて、私もページを見るのが楽しみです（笑）。前回とは違った溝端葵をお楽しみください！ これからも宜しくお願いします♡」

(C)秋田書店

(C)seju

(C)藤本和典