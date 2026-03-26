米ドジャース・大谷翔平選手（31）の個人口座から約1700万ドル（約26億円）を不正に送金した水原一平受刑者（41）の事件。水原受刑者が大谷から盗んだ大金はすべて、違法賭博の胴元とされるマシュー・ボウヤー（50）のもとに流れていた。

【写真を見る】身体にびっしりタトゥーが入ったボウヤーの「出所投稿」。大谷の折れたバットを手に取り笑う水原受刑者

違法賭博の運営などの罪で米・カリフォルニア州の連邦地裁から禁錮1年1日の実刑判決を言い渡され、2025年10月に同州のロンポック連邦刑務所に収監されていたボウヤー。その彼が収監から5か月にして、すでに"出所"していたことがわかった。ボウヤーへの取材を続けているノンフィクションライターの水谷竹秀氏がレポートする。（文中敬称略）【前後編の前編】

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「久しぶりの自由な週末……家族と過ごせて本当に感謝」--身体にタトゥーがびっしり入ったスキンヘッドの大男が、妻のニコールや娘たちに囲まれ、息子を抱きかかえている。水原がハマった違法ギャンブルの"胴元"であるボウヤーが3月16日、自身のInstagramに投稿した写真だ。

その4日前の3月12日には、ボウヤーが妻と再会を果たし、抱擁する様子の映像もアップされている。「連邦刑務所で過ごした後、あと一か所立ち寄る場所がある。そこを終えればいよいよだ！」（ボウヤーの投稿より）

出所後で初の投稿となり、友人、知人たちから「おかえりなさい！」などと出所を祝福するコメントが約740件も寄せられた。ボウヤーは昨年10月10日に収監されており、予定より半年ほど早く釈放されたことになる。Instagramにメッセージをしてみると、ボウヤーから電話がかかってきて、彼は開口一番、こう言った。

「久しぶりだね。元気かい？ 私は生きているよ！」

2024年3月半ば、日米の球界を揺るがした水原の違法賭博スキャンダル発覚。その2年半ほど前となる2021年9月、水原が違法賭博に手を染めるきっかけになったのが、このボウヤーとの出会いだった。

カリフォルニア州サンディエゴのホテルで開かれたエンゼルス関係者とのポーカーゲームで、水原とボウヤーは知り合う。ボウヤーは自身が運営する違法なスポーツ賭博のサイトを水原に紹介し、アカウントを開設した水原は負け続けて借金が膨らんだ。この返済のために、水原は大谷の口座から50万ドルほどの現金を何度もボウヤーの仲間の口座に送金したのだった。

禁錮1年1日の判決を受けたのに、なぜ5か月で娑婆に出てこられたのか。正確に言えば、日本で言えば「仮釈放」の状態なのだという。ボウヤーが自身の状況を説明する。

「（連邦刑務所から）一応は釈放されたが、私はまだある施設にいる。監視はされているが、刑務所にいる時よりははるかに自由だ」

ボウヤーが収容されているのは、カリフォルニア州ロングビーチにある「ハーフウェイハウス」と呼ばれる施設である。受刑者が刑務所から社会へ復帰するための、刑務所と社会の中間に位置する更生施設のような役割を果たしている。そこでボウヤーは、制限付きで家族と外出したり、SNSを活用したり、私の電話取材に応じる自由を得ながら収容生活を送っているのだ。

「ここに30日いたら、自分の家に戻ることができる。ただ、足首にはGPS機能付の電子監視装置（アンクル・モニター）をつけられた状態だ。それが外されて完全に自由の身になれるんだ」

連邦刑務所局によると、ボウヤーが完全に釈放されるのは6月17日の予定だ。



そもそもボウヤーの刑期は彼の収監中、判決の禁錮1年1日から徐々に短縮されてきた。それは米国の刑務所制度における『Good Time』と呼ばれる仕組みが原因とみられる。収監者の態度や、収監中に行った学習や作業を元に、刑期短縮の申請ができるのだ。

ボウヤーとともに大谷マネーを詐取していた水原も、連邦地裁の判決で禁錮4年9か月を言い渡されていたが、徐々に短縮されている。現在、ペンシルベニア州のアレンウッド・ロー連邦矯正施設に収監されており、収監時の出所予定は2029年7月1日。米連邦刑務所局の最新情報によると、同年3月18日に3ヶ月半も前倒しされている。これもボウヤーと同じく、刑期短縮の申請が通っているとみられる。

晴れて刑務所を出所したボウヤーは、塀の中の生活を経て変わったのだろうか。思い出されるのは収監直前、私の取材に語っていた次のような言葉だ。

「大谷マネー1700万ドル（約26億円）のうち、1300万ドル（20億円）はラスベガスのカジノでギャンブルにつぎ込み、全てスってしまったんだ。残りは違法賭博を一緒に運営していた仲間に渡したり、あとはロールスロイスを買ったり、だね」

「出所したら、日本で暴露本を出版したい」

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後編記事では、ボウヤーが語った「大谷・水原への思い」と、"来日計画"の顛末について詳報している。

（後編につづく）

【プロフィール】

水谷竹秀（みずたに・たけひで）／ノンフィクションライター。1975年生まれ。上智大学外国語学部卒。2011年、『日本を捨てた男たち』で第9回開高健ノンフィクション賞を受賞。他に『ルポ 国際ロマンス詐欺』（小学館新書）などの著書がある。10年超のフィリピン滞在歴を基に「アジアと日本人」について、また事件を含めた現代の世相に関しても幅広く取材を続け、ウクライナでの戦地ルポも執筆。