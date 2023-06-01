【Amazonセール】エナジードリンク「レッドブル」がお買い得！ アルミボトルタイプやパープルエディション バラエティーパックも
【Amazon：レッドブル セール】 セール期間：3月26日0時～4月6日23時59分
Amazonにて、エナジードリンク「レッドブル」がセール価格で販売されている。セール期間は4月6日23時59分まで。
期間中は、「レッドブル エナジードリンク 355ml×24本」、「レッドブル エナジードリンク 330ml×24本 アルミボトル」、「【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250ml×24本」、「【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク シュガーフリー 250ml×24本」、「レッドブル エナジードリンク パープルエディション バラエティーパック 250ml×12本」がお買い得になっている。
なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。【レッドブル エナジードリンク 355ml×24本】 【レッドブル エナジードリンク 330ml×24本 アルミボトル】 【レッドブル エナジードリンク パープルエディション バラエティーパック 250ml×12本】