Amazonにて、エナジードリンク「モンスターエナジー」がセール価格で販売されている。セール期間は4月6日23時59分まで。

セール対象製品には「モンスターエナジー 355ml×12本」のほか、0カロリーの「モンスターエナジー ウルトラバイオレット 0カロリー 355ml×12本」や「モンスターエナジー ウルトラ ピーチーキーン 355ml×12本」、「モンスターエナジー パピヨン 355ml×12本」、「モンスターエナジー リッパー355ml×12本」などさまざなまフレーバーがラインナップ。複数のフレーバーがセットになったアソートセットもお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【モンスターエナジー 355ml×12本】【モンスターエナジー ウルトラバイオレット 355ml×12本】【モンスターエナジー 10種類アソートセット 24本 2025SS】