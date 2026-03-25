「からやま」のから揚げ定食4品が3/27から150円引きに！ 「油淋鶏定食」や「チキン南蛮定食」などをお得に味わえる感謝祭が4/2までの7日間限定で開催

定番からあげ定食が150円引き！ 「からやま」春の感謝祭がスタート

新生活が始まるこの季節、お腹も心も満たしてくれる嬉しいキャンペーンが始まります。

からあげ定食専門店「からやま」にて、3月27日から4月2日までの7日間限定で『春の感謝祭』が開催されます。

期間中は、看板メニューの「からやま定食（4個）」869円をはじめ、「油淋鶏定食」935円や「チキン南蛮定食」979円など人気の定食4品がなんと通常価格より150円引きのお手頃価格に。

さらに定食だけでなく、追加にぴったりな単品の「カリッともも」や「極ダレからあげ」も1個110円の特別価格で提供されます。

店内での熱々お食事はもちろん、ご家庭や職場へのテイクアウトでもお得に利用できる充実のラインナップ。

毎日のランチや夕食に、専門店のカリッとジューシーなからあげを存分に味わってみてはいかがでしょうか。

※価格は全て税込

（以下、プレスリリースより）

【お得な7日間】人気のからあげ定食4品が150円引き！からやま「春の感謝祭」2026年3月27日(金)〜4月2日(木)に開催

新生活の始まりに日頃の感謝を込めて！人気の定食4品が2026年3月27日(金)〜4月2日(木)限定でお得に

とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、エバーアクション株式会社（本社：東京都千代⽥区/代表：渡部 貴）は、2026年3月27日(金)〜4月2日(木)の7日間、国内のからあげ定食専門店「からやま」にて”春の感謝祭”を開催いたします。

期間中は、「からやま定食(4個)」をはじめ人気の定食4品が150円引き、単品のからあげ2種は1個100円(税込110円)と、お得な特別価格で販売いたします。

からやま 公式サイト

3月27日(金)〜4月2日(木)はとってもお得な7日間！

からあげ定食専門店「からやま」では、日頃の感謝を込めて新生活が始まるこの時期に「からあげ」でお腹いっぱいになっていただきたい と考え、2026年3月27日(金)〜4月2日(木)の7日間限定でからやま感謝祭を開催いたします。

■人気の定食4品が150円引き！単品からあげ2種も特別価格に

看板商品の「カリッともも」は、数種類の醤油をベースに、ニンニクや生姜を使わず鶏本来の旨みを引き出す”秘伝のタレ”にじっくり漬け込み、外はカリッと中はジューシーに仕上げたからあげです。

期間中は、この「カリッともも」を使用した人気の「からやま定食(4個)」「油淋鶏定食」「チキン南蛮定食」「ねぎおろしからあげ定食」の4品を、通常価格より150円引きでご提供いたします。

また、単品の「カリッともも」「極ダレからあげ」も、期間中は100円(税込110円)の特別価格で販売いたします。

■テイクアウトもお得に！

期間中は、店内飲食だけではなくテイクアウトもお得です。

ご家庭や職場での食事に、テイクアウトのお弁当を持ち帰ったり、単品のからあげを食卓のもう一品として加えるなど、幅広い場面で利用できます。

感謝祭 対象商品

■からやま定食(4個)

カリッともも4個/極ダレ・甘辛ダレ/ご飯・みそ汁付き

通常価格790円(税込869円)→感謝祭価格640円(税込704円)

※お弁当は税込691円になります。

■油淋鶏定食

カリッともも4個/ご飯・みそ汁付き

通常価格850円(税込935円)→感謝祭価格700円(税込770円)

※お弁当は税込756円になります。

■チキン南蛮定食

カリッともも4個/ご飯・みそ汁付き

通常価格890円(税込979円)→感謝祭価格740円(税込814円)

※お弁当は税込799円になります。

■ねぎおろしからあげ定食

カリッともも4個/ご飯・みそ汁付き

通常価格930円(税込1,023円)→感謝祭価格780円(税込858円)

※お弁当は税込842円になります。

■カリッともも 1個

通常価格140円(税込154円)→感謝祭価格100円(税込110円)

※お持ち帰りは税込108円になります。

■極ダレからあげ 1個

通常価格150円(税込165円)→感謝祭価格100円(税込110円)

※お持ち帰りは税込108円になります。

感謝祭概要

販売期間 2026年3月27日(金)〜4月2日(木)の7日間

販売店舗 国内の「からやま」※⼀部店舗を除く

販売時間 各店舗の営業時間

店舗情報 https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/list?category=04

※デリバリーは対象外です。

※券売機店舗、一部店舗では価格が異なります。

※お弁当にみそ汁はついておりません。

からあげ定食専門店「からやま」について 定食を注文すると無料で提供され、ご飯に合うと評判の「いかの塩辛」は唯一無二！ ​「からやま」は、2010年5月に浅草総本店をオープンした伝説のからあげ「からあげ縁-YUKARI-」のニンニクや生姜を使用せず鶏の旨味を引き出す、限られた人しか製法を知らない「秘伝の特製漬け込みダレ」で仕上げた「カリッともも」を、ご飯のおかずとして揚げたてを食べられたらお客様に喜んでいただけるのではと考え、とんかつ専門店「かつや」とコラボレーションし、2014年12⽉に「からあげ定食専門店」として1号店を相模原市に開店しました。

2024年7月、新たなご飯のおかずの選択肢として、生姜のきいた特製濃厚ダレを絡め高温の鉄板で焼き上げた「しょうが焼き定食」が仲間入り。

これからも「からやま」は、からあげ専門店としてお客様に満⾜いただける商品やサービスの提供に努めてまいります。 【公式アカウント/サイト】

●X(旧Twitter)

https://twitter.com/karayama_fan/

●Instagram

https://www.instagram.com/karayama_fan/

●Threads

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●公式サイト

https://www.arclandservice.co.jp/karayama/ 会社概要 エバーアクション株式会社

代表者 代表取締役社長 渡部貴

本社所在地 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14F

設立日 2015年9月1日

業務内容 からやま、からあげ縁を運営

URL https://www.arclandservice.co.jp/company/group/#group4 アークランドサービスホールディングス株式会社について