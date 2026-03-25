秋田に初上陸。勢いの止まらない麻辣湯専門店「福恩麻辣湯」が秋田市に！

TPSは3月20日、秋田県秋田市に麻辣湯専門店「福恩麻辣湯（フーエンマーラータン）」をニューオープンしました。

現在、全国100店舗体制へ向けて急成長を遂げている「福恩麻辣湯」が、ついに秋田エリアへ初進出。本格的な薬膳スープと、自分だけのオリジナルの一杯を楽しめる新しい食体験を、秋田のユーザーに届けます。

■選べる具材は数十種類！「世界に一つだけの一杯」をつくる楽しさ

福恩麻辣湯の醍醐味は、店内にずらりと並んだ新鮮な野菜、肉、海鮮、練り物の中から、ゲスト自身が好きな具材をボウルに選ぶスタイル。

スープの辛さも調整可能なため、刺激を求める激辛ファンから、薬膳の旨味をじっくり味わいたい健康志向の人、さらには子ども連れの家族まで、幅広い層に「自分だけのおいしさ」を提供します。

■美食家も絶賛。Google口コミが裏付ける圧倒的な満足度

同ブランドの味は、美食家としても知られる堀江貴文（ホリエモン）氏からも高い評価が寄せられています。

また、各店舗のGoogle口コミにおいても非常に高いスコアを維持。「麻辣湯の概念が変わった」「毎日でも通いたい」といった熱量の高いユーザーレビューが連日投稿されており、その圧倒的な満足度が、さらなる話題を呼んでいます。

■「選べる楽しさ」が笑顔を生む。全国100店舗へ向けた挑戦

同社は、ゲストがボウルに好きな具材を選び、自分専用の一杯を創り出すプロセスそのものがエンターテインメントであると考えています。

今回の秋田店のオープンは、目標とする全国100店舗体制、そして「日本中に麻辣湯で笑顔を届ける」というミッションにおける重要な拠点となります。

◇【オープン記念キャンペーン】

インスタグラムフォローで100円引き！

https://www.instagram.com/fuen_akita?igsh=c2FyY240eDA4ZnN4

内容：公式Instagramをフォローしたゲストを対象に、会計から100円引きします。

期間：2026年3月20日〜4月20日

■【店舗概要】

店舗名：福恩麻辣湯（フーエンマーラータン） 秋田店

所在地：〒010-0003 秋田県秋田市東通2丁目1-1

営業時間：11:00〜22:00

定休日：なし

（エボル）