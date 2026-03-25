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2025年4月22日の記事を編集して再掲載しています。

小型エスプレッソメーカー「ミニバリ」をサンコーが発表。魅力は、一般的な家庭用エスプレッソマシンの1/3程度というコンパクトなボディです。

名前の通りミニ

「ミニ」と商品名に付く通り、コンパクトなボディのエスプレッソマシン。本体サイズは、収納時で90×126×213ミリ。使う時はエスプレッソの抽出口を前に引き出しますが、それでも奥行きプラス40ミリで206ミリほど。一人暮らしのお部屋のキッチンでも置けそうなサイズです。

コーヒー好きで、家にコーヒーメーカーがあるor ポットで淹れているという人でも、このサイズならエスプレッソ専用のセカンドマシンとしてあり。

朝からお家でエスプレッソ飲む暮らし

ミニサイズですが、エスプレッソは本格的。コーヒー粉と水をセットするだけですが、マシンがしっかり圧力をかけてエスプレッソを抽出してくれます。温度は85度から95度で1度刻みで設定可能。水を沸かさずにいれるアイスモードもあります（常温で抽出、完成後氷をいれてね）。

抽出時間は1杯わずか2分。「自分に丁寧な暮らし」と「それどころじゃない自分」のバランスがとれたマシンですね、これ。お休みの日の1人時間なら、ミルクホイッパーも使ってカブチーノ淹れてみたいなぁ。

価格は1万2800円（税込）。

Source: Thanko