卓球の「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」は28日、東京都の代々木第二体育館にて女子のプレーオフファイナルが行われる。日本生命レッドエルフが木下アビエル神奈川と対戦する。

25日にはベンチ入りメンバーが発表されており、プレーオフ制覇を狙う両チームの布陣に注目が集まっている。

■KA神奈川は日本ペイントに快勝

過去5度のTリーグ制覇の実績を誇る日本生命は、8年目を迎えたTリーグで18勝7敗の勝ち点「62」。レギュラーシーズン首位でプレーオフファイナルへ進出した。

一方のKA神奈川は、過去2度の優勝を誇っており、初の連覇がかかる。最終戦の結果、勝ち点差2で2位となりセミファイナルに進んだものの、21日に日本ペイントマレッツ相手に3－0で快勝。難敵を退けてファイナルへ勝ち進んだ。

発表されたベンチ入りメンバーでは、日本生命が主将の早田ひなをはじめ、赤江夏星、笹尾明日香、上澤杏音、面手凛が名を連ねた。これまでの日本生命を支えたメンバーに上澤や面手といった若手が入った布陣となっている。

対するKA神奈川は、張本美和、平野美宇、長粼美柚、チェン・イーチンに加えて岡田琴菜がベンチ入り。日本ペイント戦では長粼がコンディションを考慮してオーダーから外れていた中、ファイナルで復帰できるかもポイントとなる。

これまでのTリーグ女子は日本生命とKA神奈川が優勝を分け合う展開が続いており、今季も名門2チームによるプレーオフ制覇をかけた戦いとなる。早田が屋台骨を担う日本生命か、張本美、平野らタレントが揃うKA神奈川かーー。8年目のTリーグ制覇をかけた戦いに注目が集まる。