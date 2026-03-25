特定の恋人がいながら、複数の男性と流れでラブホテルへ――。

【画像】複数の男性と流れでホテルへ…杉咲花（28）の“ヤバすぎる演技”を見る

恋に本気になれない主人公が淡々と浮気を繰り返す異色の恋愛ドラマで、清純派イメージを覆した杉咲花（28）の「奔放すぎる」演技が物議を醸している。



杉咲花

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放送中のドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（日本テレビ系、脚本・監督＝今泉力哉）。杉咲演じる小説家の文菜は、過去の恋愛を振り返りながら、現在も男性たちの間で漂っている。

「現代の若者たちの等身大を追求するドラマで、目黒の古着屋、王子の居酒屋、浅草のコインランドリーや美容室から主人公の故郷、富山県のアーケード商店街まで、撮影は広範囲に行われています。恋人役の成田凌さんとは、NHKの朝ドラ『おちょやん』でも夫婦役を演じた旧知の仲。料理など健康にまつわる話をよくしていて和やかな雰囲気の現場です」（ドラマ関係者）

父はギタリスト、母は歌手という芸能一家に生まれた杉咲。幼い頃から「ドラマっ子」で、幼稚園から芸能事務所に所属していた。

「中学に入り、志田未来に憧れて研音のオーディションを受け直し、本格的に芸能活動をスタートさせます」（芸能記者）

ブレイクのきっかけとなったのが、13歳で出演した味の素「Cook Do」のCM。山口智充の娘役で、回鍋肉や麻婆茄子などの中華料理をおいしそうに頬張る姿が話題となった。

ここ数年は“大人の女性の魅力”を覚醒

2017年、宮沢りえの娘役を演じた映画『湯を沸かすほどの熱い愛』で日本アカデミー賞最優秀助演女優賞を受賞。20年には朝ドラでヒロインを務め、国民的女優の地位を確立した。

「これまでは“よき娘”役に定評のあった彼女ですが、今作での“モテ女”怪演も然り、ここ数年は大人の女性の魅力を覚醒させています」（スポーツ紙記者）

新たなフェーズに突入…きっかけは3年前

そんな杉咲が自ら「新たなフェーズに突入した」と振り返るのが、自身初の単独主演映画となった『市子』（23年）だ。3年同棲した恋人からプロポーズを受けた直後に失踪する、謎に満ちた主人公「市子」を演じた。

戸田彬弘監督が振り返る。

「杉咲さんは演じる人物と共鳴する力がすごい。撮影にあたり『ノーメイクでお願いします』と伝えようと思っていたら杉咲さんから先に提案してくれましたし、『市子の満ち足りない感覚でいたい』と減量も本人の意志でされていました」

座長ぶりも信頼が置けた。

「クランクインからクランクアップまでずっと現場にいて、撮影の3、4日前から現地入りし、ロケハンにも全てではないですが同行して頂きました。出番がない日も全てのキャストのクランクアップに立ち会い、いつも柔らかい雰囲気で現場を作ってくれましたね」

特に印象に残っているのが、撮影初日のシーンだという。

「ワンシーン・ワンカットの長尺の撮影でしたが、一発OK。その時の彼女の演技に底知れない『不気味さ』を感じたんです。杉咲さんには俳優としての雑念がなく、役としてその瞬間に存在し、反応している。そこが彼女の凄みだと思います」

若葉竜也との熱愛が報じられ…杉咲が大事にしているもの

プライベートでは24年に、『市子』でも恋人役を演じた若葉竜也との熱愛が「女性セブン」で報じられた。20年頃から実家を出て1人暮らしを始め、生活や料理についての発言も増えてきた杉咲。いま、大事にしているのが……。

「発酵食です。多忙な中でもぬか床を用意してカブや長芋などの野菜を漬けたり、生姜を発酵させた生姜麹など麹作りにもハマっているとか。全身全霊で仕事に取り組む彼女だからこそ、最近は『生活が何より大事』『仕事は生活の一部』とオンオフの切り替えを重視している」（事務所関係者）

公私にわたり、彼女の醸す世界から目が離せない。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年3月19日号）