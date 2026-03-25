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4月は「記録的な高温」の可能性も？気象予報士が解説する、知っておきたい4月～6月の天気予報

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、YouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【3か月予報】4月は記録的高温も？今年の梅雨は大雨に注意【メンバー限定】」と題した動画を公開した。4月から6月にかけての3か月予報を月ごとに詳しく解説している。



動画によると、4月から6月にかけての3か月間は全国的に平年より気温が高い「高温傾向」となる見込みである。特に4月は全国的に高温の予想で、東北から九州にかけては70%という高い確率で高温になると予測。松浦氏は、場合によっては「記録的な高温になっていく可能性がある」と指摘した。降水量については、東日本から西日本で平年並みか多く、沖縄・奄美では少ない予想となっている。



5月も引き続き全国的に高温傾向だが、その確率は4月よりは若干下がるとのこと。降水量はほぼ平年並みの予想である。



6月も全国的に高温となるが、注目すべきは降水量である。東日本から西日本では多雨となる確率が40%となっており、松浦氏はその要因として梅雨前線の活動を挙げる。6月はエルニーニョの傾向が強まり、日付変更線付近の暖水が残ることで対流活動が活発化。さらに、マリアナ諸島付近で台風が発生しやすくなり、その影響で前線の活動がより活発化すると「平年よりも多くなる可能性」があると解説した。



4月から6月にかけては全国的に高温傾向が続き、特に4月は記録的な暑さになる可能性がある。また、6月は前線の活動や台風の影響で大雨となるリスクも示唆されており、今後の気象情報に注意が必要である。