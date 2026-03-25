ちょっぴりドンくさくて頑固なチャウチャウの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で58万1000回再生を突破し、「すごい必死ww」「歩くより体力使ってて草」「このドンくささが可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『絶対に車でお散歩に行きたい』と駄々をこねる犬→必死に車に乗ろうとする光景】

絶対に車でお散歩に行きたい！

TikTokアカウント「komatarosu」の投稿主さんは、チャウチャウ犬『こまめ』ちゃんとの平和な暮らしを紹介しています。この日、投稿主さんは、こまめちゃんと散歩に行こうとしていました。しかし、どうやらこまめちゃんは歩くのが面倒な気分だったようです。

どうしても歩きたくないこまめちゃんは、車のトランクに向かってピョンピョンと飛び上がってアピール！「車で行きたい！」と駄々をこねたといいます。しかし、こまめちゃんはなかなかトランクに飛び乗ることができません。ただただピョンピョン飛び跳ねるだけの姿に、思わず笑ってしまいます…！

頑固すぎる姿が愛おしい…

トランクに乗れなくても、車に乗りたい気持ちだけは誰にも負けないこまめちゃん。諦めることなく、何度もジャンプしてアピールしたそうです。投稿主さんが「歩いて行くんだよ」と諭しても、納得することはありませんでした。

しかし、何度も飛び跳ねるうちに、体力の限界が来た模様。車に乗ることは断念したといいます。そんなに飛び跳ねる体力があったなら、歩いて散歩に行けたのでは…？そんなツッコミをしたくなるほど頑固なこまめちゃんなのでした♪

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「実はハードなトレーニングw」「ジャンプしても届かないの可愛すぎ」「贅沢覚えたらやめられないよね(笑)」などさまざまなコメントが寄せられました。

相手によって態度を変える犬

ドンくさくて頑固な性格が愛おしいこまめちゃんですが、ドッグランでは別の一面も見せてくれました。こまめちゃんは、小型犬に対して煽るような仕草を見せていたといいます。しかし、自分より大きな犬に対しては…。

先ほどの勢いはどこへやら、腰が引けて上手に煽ることができなかったそうです。相手が突然動き出すと、ビクッと体を硬直させることもあったとか。のんびり屋さんだけど、相手のことはしっかり見ている証拠ですね！

TikTokアカウント「komatarosu」には、こまめちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「komatarosu」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。