スマホからAIにPC作業を依頼できる新機能がきました Image: Anthropic

Claudeへの乗り換えも視野に入るでしょう。

2026年3月24日、AnthropicのAI「Claude」に新しいコンピュータ利用機能（AIが画面を見てPCを操作する機能）が実装されました。

スマホから「これをやって」と頼むと、Claudeが手元のパソコンでアプリを開き、どんどん作業を進めます。

デスクで自分がやる作業を、スマホから任せられるのがポイントです。

上掲の動画では、以下のような例が登場しています。

1. スライドを作成してカレンダーの予定に添付 2. 開発サーバーを起動してスクリーンショットを撮り、送る 3. デスクトップにある大量の画像ファイルすべてを長辺1200pxのPNGに変換＆ロゴを入れる

作業にはClaudeで連携したアプリが優先して使われます。連携できるアプリとしてはSlackやカレンダーなどがあります。

明示的に機能をオンにし、連携できるアプリなども自分で設定する Image: Anthropic

必要な連携アプリがないときは、画面上のアプリを開いてよいかを聞き、許可のあとに実行します。毎朝のメール確認や、毎週のレポート取りのような定期作業なども可能とのことです。

現時点では研究プレビューで、Claude CoworkとClaude Codeで利用可能となっています。対応するPCはMacのみ。対象プランはProとMax（課金プラン）です。

重要なのは、このようなAI体験は今のところClaudeのエコシステム上でのみ可能な点です。OpenAIやGoogleにも近い機能がありますが、スマホから自分のPCの作業を直感的な仕方で依頼でき、日常的にやってもらえるような感じではまだありません。

Source: Anthropic (1, 2)