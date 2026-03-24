ガーナチョコレート×ONE PIECE♡母の日に贈る感動コラボ

大切な人へ「ありがとう」を伝える母の日・父の日に向けて、ロッテの「ガーナチョコレート」とONE PIECEが再びコラボレーション♡今年は新たな描き下ろしビジュアルとともに、より心に響くストーリーが展開されます。親子の絆をテーマにした温かな世界観は、贈る気持ちをより特別なものにしてくれそうです♪

親子の絆を描く感動ビジュアル

「ガーナチョコレート」×「ロビン」「オルビア」

母の日限定として公開されたのは、親子の想いを丁寧に描いたオリジナル描き下ろしビジュアル全6種。

ロビンとオルビア、チョッパーとDr.くれは、サンジとソラといった印象的な親子関係がテーマになっています。

「ガーナチョコレート」×「チョッパー」「Dr.くれは」

「ガーナチョコレート」×「サンジ」「ソラ」

それぞれに「贈る側」と「贈られる側」のメッセージが用意され、互いを想い合う気持ちがリアルに表現されているのが魅力。

ハート形のカーネーションや幼少期の麦わらの一味のイラストも加わり、思わず胸が温かくなる仕上がりです。

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キャンペーン＆父の日展開も注目

本コラボは特設サイトでのビジュアル公開に加え、SNS企画でも楽しめる内容に。

「ガーナチョコレート」公式Xアカウントではプレゼントキャンペーンも実施され、フォロー＆リポストで抽選100名にガーナ詰合せが当たります。

応募期間は2026年4月1日(水)10:00～4月14日(火)23:59まで。さらに父の日に向けては、4月下旬に新たなキャラクターを起用したビジュアルも公開予定。今後の展開にも目が離せません。

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

想いを届ける特別なチョコレート♡

ガーナチョコレートとONE PIECEが描く今回のコラボは、ただのキャンペーンにとどまらず、心を動かすストーリーが詰まった特別な体験。

普段はなかなか言えない「ありがとう」も、この機会なら素直に伝えられそうです♡大切な人を想いながら、心温まるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか♪