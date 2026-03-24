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元テレビ局員が明かす「5ちゃんねる」永久停止の裏側。「真面目に使っていた」テレビマンの意外な活用法とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

下矢一良氏がYouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」にて、「【永久停止】2ちゃんねる（5ch）惜しまれつつ終了したが実は根強く残ってる理由」を公開。匿名掲示板「5ちゃんねる」が永久停止された理由と、その後の意外な展開について解説した。



下矢氏はまず、5ちゃんねるがサーバーの管理会社から永久停止の処分を受けた真相に言及する。一部のユーザーによって動物虐待のコンテンツが投稿され、アメリカの管理会社が「もう許さん」と契約を打ち切ったのが原因だと説明した。しかし、これで完全に終わったわけではなく、現在は新しいURLでリニューアルオープンしており、「ちゃんとみんな移動している」とその生命力の強さを語った。



続いて、元「2ちゃんねる」である同掲示板がネットカルチャーに与えた影響を振り返る。2000年代初頭の凶悪事件における犯行予告や、サービス運営者の責任が問われるきっかけとなった点に触れ、「ネット社会のいろいろ起きている問題の最初の発露になった」と分析。さらに、『電車男』のようなユーザー参加型のヒットコンテンツを生み出したことや、一般人がバッシングを受ける元祖炎上の事例も紹介し、現代のSNSに通ずる功罪を解説した。



また、下矢氏は自身がテレビ局のディレクターだった時代の意外な活用法も明かす。担当番組に対する視聴者の感想や、取材先企業がブラック企業ではないかといった裏事情を調べるため、「真面目に使っていた」と回顧した。



最後に下矢氏は、5ちゃんねるが果たしてきた歴史的な役割を評価しつつ、「たくましくネットの世界で生き続ける」と述べ、簡単に消える存在ではないと結論付けた。



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