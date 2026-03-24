犬4匹にBB弾を数百発乱射した韓国海兵隊員が裁判へ　他人のペットを殺害・失明させる凶行

韓国で他人の飼い犬にBB弾を数百発乱射し、殺害・失明させた現役海兵隊員が裁判にかけられた。

【画像】海兵隊員のBB弾乱射で失明した飼い犬

本サイト提携メディア『時事ジャーナル』が3月23日までに取材したところによると、釜山（プサン）地方検察庁東部支庁は今月17日に海兵隊上等兵の20代男性Aを特殊住居侵入などの容疑で起訴した。Aは飲食店の私有地に侵入し、飼い犬にBB弾を撃った疑いがある。

Aとともに犯行に加担した海兵隊兵長Bと民間人Cに対しても、釜山地方検察庁東部支庁で捜査が進められている。検察は3人の共謀関係や加担の程度を把握し、近く起訴するかどうかを決定する方針だ。

海兵隊捜査団中央捜査隊の送致決定書によると、Aら3人は昨年6月8日午前1時ごろ、慶尚南道巨済市（キョンサンナムド・コジェシ）のとある飲食店で飼われていた犬4匹を見つけると、懐中電灯で照らしながら敷地内に侵入。犬4匹に対してBB弾を数百発、1時間近く乱射した。

AとBはスマートフォンで犯行の様子を動画で撮影。動画ではAが飼われていたうちの1匹「メファ」に対し、「ふざけてみろ」と言いながら顔に向かってBB弾数十発を連射した。ほかの犬である「ヌリン」と「ソムソミ」に対しても数十発のBB弾を撃った。後に「ソムソミ」は死亡し、ほかの2匹も重傷を負った。

BB弾乱射で失明した「メファ」（写真提供＝被害者）

捜査団は、3人が部外者の侵入を感知するセンサーが設置された場所まで入り込み、46分間にわたって現場で犯行に及んだ点を踏まえ、動物保護法違反とともに特殊住居侵入の容疑も適用した。また、Aがほかの被疑者とともに、模造銃であるBB弾銃1丁を所持していた点についても、犯罪の疑いがあると判断した。

飼い主側は、被疑者たちの暴力的な行為によって飼い犬の「ソムソミ」が衰弱し、呼吸不全を起こして命を落としたと主張している。「メファ」は唇の内側や歯茎からの出血、後ろ足の跛行症状、左目の角膜損傷による眼球摘出の被害を受けた。

ただ、海兵隊捜査団は「ソムソミ」の死がAら被疑者によるBB弾の発射によるものであるという因果関係を認めるに足りる証拠が不足しているとして、「ソムソミ」に関する特殊器物損壊の容疑については不起訴の意見を出している。

（記事提供＝時事ジャーナル）