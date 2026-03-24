今回は、元いじめっ子女子の「同窓会での計画」が失敗したエピソードを紹介します。

同窓会でストレス解消したいと思っていたけど…

「私は高校時代、地味でおとなしいA子という女子を、私の取り巻きと一緒にいじめていたんです。A子は途中で不登校になりました。

そして私は高校卒業後、就職しましたが、正直仕事は退屈だし、お局社員にいびられてばかりでストレスが溜まっています。

そんなある日、高校の同窓会のお知らせがきたんです。私がいじめていたA子のSNSを探し、『同窓会に来てほしいな』『会って謝罪したいの』とDMを送りました。すると、A子は『同窓会に行くね』と返事してきて、内心ほくそ笑みました。

というのも、『同窓会であの子の惨めな姿を見よう……』と思い、同窓会でA子に対しマウントをとるつもりだったからです。私は仕事はぱっとしないけど美人だし、一方でA子は今でも地味で冴えないはずですから。マウントをとれれば、日頃のストレスも解消できますし。

でも同窓会では、A子は前よりきれいになっていて、思わずムカッとしました。しかも、超イケメンの婚約者と一緒で、怒りで爆発しそうになりました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2024年4月）

▽ この女性が同窓会で計画していたことが、すべて思い通りにならなかった、ということですね。まぁ自業自得ですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。