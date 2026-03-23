ドムドム×花やしき2026！ドムドムハンバーガー浅草花やしき店限定『パンダカーバーガー』も登場
株式会社花やしきが運営する日本最古の遊園地「浅草花やしき」は、日本最古のハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」とのコラボレーションイベントとして、『ドムドム×花やしき2026』を2026年4月1日（水）〜4月26日（日）の期間で開催する。
■ドムドムハンバーガー浅草花やしき店限定の『パンダカーバーガー』を販売
コラボイベントの開催を記念して、ドムドムハンバーガー浅草花やしき店限定の『パンダカーバーガー』を販売する。ジューシーなダブルパティの力強い旨みと濃厚チーズのコクがアクセル全開で押し寄せるパンダカーをイメージした限定バーガーだ。
また、園内全体で体験する『ドムドムハンバーガーメニューさがしラリー』や、お祭り気分が味わえる「マルハナ縁日」でコラボ限定の景品が登場する。そのほか園内でコラボ限定の装飾や限定グッズ販売など、遊園地ならではのコンテンツも楽しめる。
さらに、花やしきオリジナルどむぞうくん（全２種）とラリー、ノベルティがセットになったスペシャルチケットを、ご好評にお答えして３月24日（火）12時より数量限定で追加販売する。
『昭和に誕生した日本最古のハンバーガーチェーンと、江戸時代に誕生した日本最古の遊園地がコラボした、おなかも心も満たす、ちょっとレトロなコラボレーションイベントです。みなさまのご来園を心よりお待ちしております。』
＜『ドムドム×花やしき2026』イベント概要＞
開催期間：2026年4月1日(水)〜4月26日 (日)
期間内休園日：2026年4月7日（火）、4月21日（火）
営業時間：10:00〜18:00
※天候により変動あり ※最終入園は閉園30分前
特設ページURL：https://www.hanayashiki.net/events/event/domdom2026/
※掲載内容は予告なく変更・中止になる場合がある。予めご了承のこと。
■ドムドムハンバーガー浅草花やしき店限定！『パンダカーバーガー』
花やしきの人気アトラクション『パンダカー』をイメージしたオリジナルバーガーをコラボ期間限定で販売する。（※ドムドムハンバーガー浅草花やしき店 園内側窓口でのみ購入可）
〇パンダカーバーガー
ジューシーなダブルパティの力強い旨みと濃厚チーズのコクがアクセル全開で押し寄せる。そしてシャキッとレタスが爽やかな風を吹かせた。見た目はキュート。味わいはパワフル。浅草花やしきを象徴するパンダカーのようなバーガーだ。
販売場所：ドムドムハンバーガー浅草花やしき店
※園内側窓口でのみ購入可。
販売価格：880円（税込）
購入特典：どむぞうくんカード（全16種）を、ランダムで1枚プレゼント
■ドムドムハンバーガーメニューさがしラリー
イベント期間中、園内を周遊しながらドムドムハンバーガーのメニューを探して楽しめるキーワードラリーが登場する。参加特典として、ドムドムハンバーガーのメニューデザインの下敷きを提供する。さらにクリアした方にはオリジナルステッカーを1枚プレゼントする。
参加料金：500円（税込）
※1会計につき2枚まで（並びなおし可）
受付時間：10:00〜17:00
※最終報告時間(クリア特典引き換え) 17:30
受付及び最終報告場所：園内お土産店舗「マルハナ商店」
■ドムドムハンバーガーマルハナ縁日コラボ
お祭り気分が味わえる「マルハナ縁日」にコラボ限定景品が登場する。「まとあて」または「わっかなげ」に挑戦して景品を手に入れよう！
料金：500円（税込）
受付時間：10:00〜閉園15分前
※1回につきコラボ限定景品は1個までのお渡し。
※無くなり次第終了
■LINEで参加『ドムドムスタンプラリー〜メリードムをさがせ！〜』
花やしき公式LINEアカウントを友だち登録していただくと、無料で楽しめるどむぞうくん探しが登場する。園内に隠れている5つの『メリードム』をすべて見つけると、限定デザインのスマホ壁紙をプレゼントする。
※メリードムイメージ
※浅草花やしき 公式LINEアカウント
料金：無料 ※入園料別途
受付時間：開園時間中
体験方法：体験には花やしき公式LINEアカウントの友だち登録が必要。
■花やしきオリジナルどむぞうくんぬいぐるみボールチェーン
コラボイベントを記念して、花やしきオリジナルどむぞうくんぬいぐるみキーチェーンが2種類登場する。花やしきの看板アトラクションの1つである『パンダカー』になりきった、もっふりした手触りが特徴の『パン田のるぞう』。花やしきのロゴ刺繡と、おしりのお花がトレードマークの『まるはなくん』。かばんなどにつけて、園内のアトラクションを一緒に楽しめる。（※数量限定）
パン田のるぞう
まるはなくん
販売開始日時：2026年4月1日（水）10:00〜
販売価格：各1,790円（税込）
販売場所：
・浅草花やしき：園内お土産店舗「マルハナ商店」
※1会計につき、各種1個ずつ（合計2個）まで（並びなおし可）
ドムドムハンバーガー：公式オンラインショップ https://www.domdom1970.com/
■【追加販売決定】 “確実に”花やしきオリジナルどむぞうくんが付いてくる！『ドムドム×花やしき2026スペシャルチケット』
花やしきオリジナルどむぞうくんボールチェーンぬいぐるみ2種が“確実に”手に入るスペシャルチケットを数量限定で発売する。コラボコンテンツをじっくり楽しみたい人にもおすすめだ。
好評につき完売していた日時指定なしチケットを、数量限定で3月24日（火）12:00〜追加販売する。
内容：入園料+どむぞうくんボールチェーンぬいぐるみ2種＋ドムドムハンバーガーメニューさがしラリー＋ノベルティ
料金：5,500円（税込）
チケット券種：日時指定なしスペシャルチケット 追加販売決定
来園対象日：4月6日（月）〜4月26日（日）
追加販売日：3月24日（火）12:00〜
https://ticket.hanayashiki.net/top/products/5cdb6597-cbf5-5f65-b5dd-e95bfd702715?lng=ja
※WEB販売のみ。花やしき入園窓口での販売はしない。
※スペシャルチケットには枚数制限がある。
※イベント混雑緩和のため、4月1日（水）〜4月5日（日）は日付指定のチケットとなる。
■浅草花やしき
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■ドムドムハンバーガー浅草花やしき店限定の『パンダカーバーガー』を販売
コラボイベントの開催を記念して、ドムドムハンバーガー浅草花やしき店限定の『パンダカーバーガー』を販売する。ジューシーなダブルパティの力強い旨みと濃厚チーズのコクがアクセル全開で押し寄せるパンダカーをイメージした限定バーガーだ。
さらに、花やしきオリジナルどむぞうくん（全２種）とラリー、ノベルティがセットになったスペシャルチケットを、ご好評にお答えして３月24日（火）12時より数量限定で追加販売する。
『昭和に誕生した日本最古のハンバーガーチェーンと、江戸時代に誕生した日本最古の遊園地がコラボした、おなかも心も満たす、ちょっとレトロなコラボレーションイベントです。みなさまのご来園を心よりお待ちしております。』
＜『ドムドム×花やしき2026』イベント概要＞
開催期間：2026年4月1日(水)〜4月26日 (日)
期間内休園日：2026年4月7日（火）、4月21日（火）
営業時間：10:00〜18:00
※天候により変動あり ※最終入園は閉園30分前
特設ページURL：https://www.hanayashiki.net/events/event/domdom2026/
※掲載内容は予告なく変更・中止になる場合がある。予めご了承のこと。
■ドムドムハンバーガー浅草花やしき店限定！『パンダカーバーガー』
花やしきの人気アトラクション『パンダカー』をイメージしたオリジナルバーガーをコラボ期間限定で販売する。（※ドムドムハンバーガー浅草花やしき店 園内側窓口でのみ購入可）
〇パンダカーバーガー
ジューシーなダブルパティの力強い旨みと濃厚チーズのコクがアクセル全開で押し寄せる。そしてシャキッとレタスが爽やかな風を吹かせた。見た目はキュート。味わいはパワフル。浅草花やしきを象徴するパンダカーのようなバーガーだ。
販売場所：ドムドムハンバーガー浅草花やしき店
※園内側窓口でのみ購入可。
販売価格：880円（税込）
購入特典：どむぞうくんカード（全16種）を、ランダムで1枚プレゼント
■ドムドムハンバーガーメニューさがしラリー
イベント期間中、園内を周遊しながらドムドムハンバーガーのメニューを探して楽しめるキーワードラリーが登場する。参加特典として、ドムドムハンバーガーのメニューデザインの下敷きを提供する。さらにクリアした方にはオリジナルステッカーを1枚プレゼントする。
参加料金：500円（税込）
※1会計につき2枚まで（並びなおし可）
受付時間：10:00〜17:00
※最終報告時間(クリア特典引き換え) 17:30
受付及び最終報告場所：園内お土産店舗「マルハナ商店」
■ドムドムハンバーガーマルハナ縁日コラボ
お祭り気分が味わえる「マルハナ縁日」にコラボ限定景品が登場する。「まとあて」または「わっかなげ」に挑戦して景品を手に入れよう！
料金：500円（税込）
受付時間：10:00〜閉園15分前
※1回につきコラボ限定景品は1個までのお渡し。
※無くなり次第終了
■LINEで参加『ドムドムスタンプラリー〜メリードムをさがせ！〜』
花やしき公式LINEアカウントを友だち登録していただくと、無料で楽しめるどむぞうくん探しが登場する。園内に隠れている5つの『メリードム』をすべて見つけると、限定デザインのスマホ壁紙をプレゼントする。
※メリードムイメージ
※浅草花やしき 公式LINEアカウント
料金：無料 ※入園料別途
受付時間：開園時間中
体験方法：体験には花やしき公式LINEアカウントの友だち登録が必要。
■花やしきオリジナルどむぞうくんぬいぐるみボールチェーン
コラボイベントを記念して、花やしきオリジナルどむぞうくんぬいぐるみキーチェーンが2種類登場する。花やしきの看板アトラクションの1つである『パンダカー』になりきった、もっふりした手触りが特徴の『パン田のるぞう』。花やしきのロゴ刺繡と、おしりのお花がトレードマークの『まるはなくん』。かばんなどにつけて、園内のアトラクションを一緒に楽しめる。（※数量限定）
パン田のるぞう
まるはなくん
販売開始日時：2026年4月1日（水）10:00〜
販売価格：各1,790円（税込）
販売場所：
・浅草花やしき：園内お土産店舗「マルハナ商店」
※1会計につき、各種1個ずつ（合計2個）まで（並びなおし可）
ドムドムハンバーガー：公式オンラインショップ https://www.domdom1970.com/
■【追加販売決定】 “確実に”花やしきオリジナルどむぞうくんが付いてくる！『ドムドム×花やしき2026スペシャルチケット』
花やしきオリジナルどむぞうくんボールチェーンぬいぐるみ2種が“確実に”手に入るスペシャルチケットを数量限定で発売する。コラボコンテンツをじっくり楽しみたい人にもおすすめだ。
好評につき完売していた日時指定なしチケットを、数量限定で3月24日（火）12:00〜追加販売する。
内容：入園料+どむぞうくんボールチェーンぬいぐるみ2種＋ドムドムハンバーガーメニューさがしラリー＋ノベルティ
料金：5,500円（税込）
チケット券種：日時指定なしスペシャルチケット 追加販売決定
来園対象日：4月6日（月）〜4月26日（日）
追加販売日：3月24日（火）12:00〜
https://ticket.hanayashiki.net/top/products/5cdb6597-cbf5-5f65-b5dd-e95bfd702715?lng=ja
※WEB販売のみ。花やしき入園窓口での販売はしない。
※スペシャルチケットには枚数制限がある。
※イベント混雑緩和のため、4月1日（水）〜4月5日（日）は日付指定のチケットとなる。
■浅草花やしき
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