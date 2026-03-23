【栃木県】「やわらかな湯に……」観光もグルメも楽しめる「鬼怒川温泉」の魅力とは？
鬼怒川温泉はかつて日光詣での僧侶や大名のみが入湯を許されたという由緒正しき名湯で、明治時代以降に広く一般に開放されました。
泉質はアルカリ性単純温泉で、肌に優しい滑らかな肌触りが特徴です。神経痛、疲労回復などに効能があるとされています。
2026年現在も、鬼怒川の険しい渓谷美を間近に感じられる露天風呂を備えた宿が多く、四季折々の景観を楽しみながら至福のひとときを過ごせることが最大の魅力です。
世界中の有名建築物を25分の1サイズで再現した「東武ワールドスクウェア」や、江戸時代の文化を体験できる「江戸ワンダーランド 日光江戸村」などのテーマパークも至近です。
さらに、近年人気を集めているのが蒸気機関車の「SL大樹」です。力強い走りと共に車窓から眺める景色は、鉄道ファンのみならず多くの旅行者を魅了しています。
「雪を見ながらの温泉を堪能してみたい」（30代女性／福島県）」
「観光施設や日光観光と組み合わせやすく、アクセスも良いため旅行計画が立てやすいからです」（20代女性／大阪府）」
「鬼怒川沿いに立ち並ぶ宿からは四季折々の渓谷が望め、特に新緑や紅葉の時期は絶景。やわらかな湯に浸かりながら、自然の迫力と癒やしを同時に味わえるから」（50代男性／青森県）」
「日光の観光拠点としても便利だし、冬休みには鬼怒川ライン下りや江戸ワンダーランドもいきたい」（40代女性／長崎県）」
「渓谷の美しい景色を眺めながら温泉で癒され、自然散策や地元グルメも楽しめるから行きたい」（30代男性／埼玉県）」
※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
泉質はアルカリ性単純温泉で、肌に優しい滑らかな肌触りが特徴です。神経痛、疲労回復などに効能があるとされています。
2026年現在も、鬼怒川の険しい渓谷美を間近に感じられる露天風呂を備えた宿が多く、四季折々の景観を楽しみながら至福のひとときを過ごせることが最大の魅力です。
「鬼怒川温泉」周辺には何がある？鬼怒川温泉の魅力は温泉だけに留まりません。周辺には家族やグループで楽しめるアクティビティが豊富に揃っています。
世界中の有名建築物を25分の1サイズで再現した「東武ワールドスクウェア」や、江戸時代の文化を体験できる「江戸ワンダーランド 日光江戸村」などのテーマパークも至近です。
さらに、近年人気を集めているのが蒸気機関車の「SL大樹」です。力強い走りと共に車窓から眺める景色は、鉄道ファンのみならず多くの旅行者を魅了しています。
「雪を見ながらの温泉を堪能してみたい。」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
「雪を見ながらの温泉を堪能してみたい」（30代女性／福島県）」
「観光施設や日光観光と組み合わせやすく、アクセスも良いため旅行計画が立てやすいからです」（20代女性／大阪府）」
「鬼怒川沿いに立ち並ぶ宿からは四季折々の渓谷が望め、特に新緑や紅葉の時期は絶景。やわらかな湯に浸かりながら、自然の迫力と癒やしを同時に味わえるから」（50代男性／青森県）」
「日光の観光拠点としても便利だし、冬休みには鬼怒川ライン下りや江戸ワンダーランドもいきたい」（40代女性／長崎県）」
「渓谷の美しい景色を眺めながら温泉で癒され、自然散策や地元グルメも楽しめるから行きたい」（30代男性／埼玉県）」
※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)