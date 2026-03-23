猫さんがボロボロに破いた壁が、まさかの芸術作品に！？破られた壁と猫さんのドヤ顔がたまらないと、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、なんと記事執筆時点で110万表示を突破！コメント欄には「切り絵師誕生の瞬間」「ベテランの職人みたいな顔してるな」「大満足のドヤ顔 最高ですね！」といった声が寄せられました。

【写真：猫がボロボロに破いた『壁のカタチ』を見た結果…まさかの光景】

芸術猫さん、爆誕！！

Xアカウント「キムチ母」に投稿されたのは、壁をボロボロにした後の茶トラ猫さんの様子です。飼い主さんいわく、遊ぶのが大好きで息を切らしながら遊ぶという猫さん。壁をボロボロにするのも遊びの一環なのかもしれません。

飼い主さんに壁剥がしの達人と言われる猫さんは、壁をボロボロにしてその場でくつろいでいたとのこと。「人間なら犯罪だよ？」と飼い主さんは思ったそうですが、壁を見てビックリしたそう。なんと猫さんが破いた壁のカタチが、猫さんの顔のカタチにそっくりだったといいます！

「自画像…？」と思わず聞きたくなるほどの芸術センスを披露した猫さん。もはや職人技です。猫さんの中には芸術家の魂が宿っているのでしょう。壁をボロボロにされたのはショックかもしれませんが、飼い主さんにとっても心に残る作品？になったのではないでしょうか。

ちなみに当の本人は、壁の横でドヤ顔をしていたそう。「ふっ、これがボクの作品にゃ」とご満悦な様子で、本当に可愛らしいです。今回の一件で、猫さんの"創作欲"に火がついてしまったかもしれませんね。まさかのセンスを見せてくれた、猫さんなのでした。

アートセンスを見せつけた猫さんにX民も驚愕

自分の顔のカタチに壁を剥がす猫さんの姿に「すっごい満足そう(笑)」「アートすぎる（笑）悪びれないそのドヤ顔が、本当に猫らしくて最高ですね！」「人間なら器物損壊よ！」「匠によるアートですな、素晴らしいコレはオヤツをあげないと」といったコメントが寄せられました。

Xアカウント「キムチ母」では、壁を破った極悪猫さんのほか、飼い主さん宅で暮らす6匹の猫さんたちの様子も投稿されています。三者三様の可愛くて面白い姿に、ついつい見とれてしまいますよ！

猫さん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「キムチ母」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。