“令和のスイカップ” 竹中知華と毎日いっしょに――大人の色気ほとばしる究極の癒やしデジタル写真集発売

ラジオ沖縄・竹中知華、新作デジタル写真集『Everyday TOMOKA』を3月16日発売！

3月16日、ラジオ沖縄のアナウンサー・竹中知華のデジタル写真集『Everyday TOMOKA』が、「週プレ グラジャパ！」ほか主要電子書店にて一斉に発売された。

竹中知華 © 唐木貴央／集英社

2025年11月、グラビア界に突如として現れ、“令和のスイカップアナウンサー”として瞬く間に話題をさらった竹中知華。本作は、彼女の2026年度カレンダーブックに使用されたカットに加え、貴重なアザーカットを贅沢に収録したオリジナル作品だ。

竹中知華 © 唐木貴央／集英社

水着やランジェリー姿はもちろん、知的なメガネスタイルから、官能的なバラ風呂でのショットまで、彼女の多才な魅力が詰め込まれている。タイトルの通り、365日彼女を身近に感じ、日々の活力を得られる一冊に仕上がっている。

竹中知華 © 唐木貴央／集英社

【プロフィール】

竹中知華（たけなか・ともか）

1月19日生まれ 広島県出身

〇青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、結婚、そして離婚を経験し、心機一転、活動の地を沖縄へ移す。NHK沖縄放送局キャスター、フリーアナウンサーを経て、2017年10月からはラジオ沖縄でアナウンサーを務める。ラジオ沖縄の人気番組『華華天国』のメインパーソナリティとして人気を集めている。

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