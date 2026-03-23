トリックアートを使ったドッキリ企画が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で91万回再生を突破し、「思わず大笑いしました」「神リアクションに草w」「期待を裏切らない」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『犬はトリックアートに引っかかるのか？』を検証→階段の下に設置した結果…思っていたのと違う光景】

トリックアートの穴を設置！

YouTubeチャンネル「いちごミルクぷりんチャンネル 【トイプードル&マルプー&ゴールデンレトリバー】」の投稿主さんが紹介したのは、トリックアートを使ったドッキリ企画。わんこは「トリックアート」を認識するのか…という興味深い実験です。

用意したのは、まるで穴が開いているかのような市松模様のマット。階段の下に敷いて、わんこたちがどんな反応を示すのか試したといいます。

まず降りてきたのは、マルプーの『ミルク』ちゃん。ミルクちゃんは、穴の部分を少し避けるような仕草は見られたものの、ほとんど無反応。あまり気にしない様子でマットを通過したそうです。

まさかのオチに大爆笑♪

次に降りてきたのは、トイプードルの『いちご』ちゃん。見慣れないマットを気にしてか、階段の中ほどで止まってしまったといいます。しかし、すぐに降りてマットを通過！堂々と穴の部分を歩いてきたとか。

最後、玄関のあたりにマットを敷いてみると…。投稿主さんの息子さんが帰宅した瞬間、盛大に転んでしまったのだそう！意外すぎる結末と派手な転び方に思わず爆笑してしまいます…！

ちなみに、いちごちゃんは、マットを気に入って穴の上でお昼寝しているのだとか。トリックアートは認識しなかったけれど、素敵なお昼寝の場所ができてよかったですね♪

この投稿には、「この結果はノーベル賞」「まさかお兄ちゃんが引っかかるとはw」「なんとも微笑ましい光景でほのぼの」など、さまざまなコメントが寄せられています。

現在は、新しい家族も加わって…

現在、ゴールデンレトリバーの『ぷりん』ちゃんが家族に仲間入り！わんこの中で一番大きいぷりんちゃんですが、年齢は一番下。そのため、一番年上のいちごちゃんに怒られることもあるそうです。

新しいおもちゃを最初に使うのも、リーダーのいちごちゃん。ぷりんちゃんは、近距離でうらやましそうに眺めているとか…。小さなリーダーのおかげで、今日も家族の平和が守られているのでした♪

YouTubeチャンネル「いちごミルクぷりんチャンネル 【トイプードル&マルプー&ゴールデンレトリバー】」には、他にもご家族の賑やかな暮らしがたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「いちごミルクぷりんチャンネル 【トイプードル&マルプー&ゴールデンレトリバー】」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。