Vシネクスト『ゴジュウジャーVSブンブンジャー』レジェンド戦士がやってくる！ キャスト登壇イベントも決定
Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』上映ヒット記念のイベントが続々決定。3月28日（土）、29日（日）には関東・関西にレジェンド3戦士がやってくる。4月2日（木）は「ゴジュウジャーDAY」、4月20日（月）は「ブンブンジャーDAY」と題してキャスト登壇イベントが開催される。
＞＞＞レジェンド3戦士や本ポスターのビジュアルをチェック！（写真3点）
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は指輪の力で最高最強の《ナンバーワン》を目指す物語。そして2024年2月まで放送していた、車をモチーフにした ”バクアゲ” な『爆上戦隊ブンブンジャー』が夢の共演を果たす。さらに、本作は、スーパー戦隊シリーズ50周年であり「VSシリーズ」30周年の歴史に残る記念すべき作品となる。ゴジュウジャー＆ブンブンジャーが、歴史に残る激闘を繰り広げる予定だ。
ユニバースノーワンにより並行宇宙が混ざりあい始めた世界を救うため、すべてのセンタイリングを集めたころのゴジュウジャー。そこにブンブンジャーと、かつてそれぞれの世界を守った歴戦のスーパー戦隊レッドたちも現れ、世界の崩壊を食い止めることができるのか…？ そして、光のように品行方正な人物に変わった吠は一体……。
3月20日（金・祝）より新宿バルト9ほかにて期間限定上映中だ。
そんな本作の上映期間中に、キャラクターやキャストが登壇するイベントの実施が決定した。
3月28日（土）、3月29日（日）には関東、関西にて本作にも登場するレジェンド3戦士、歴戦のスーパー戦隊レッドのボウケンレッド、ゴーカイレッド、ジュウオウイーグルが劇場に登場、フォトセッションとハイタッチ会付上映イベントを実施いたします。
さらに、4月2日（木）には「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーのキャスト」が登壇し、1番楽しいイベントを目指して本作の魅力を深く掘り下げる「ゴジュウジャーDAY」を開催。
また、4月20日（月）には約1年ぶりにブンブンジャーのキャストだけでバクアゲる「ブンブンジャーDAY」を開催することが決定した。
（C）2026 東映ビデオ・東映AG・バンダイ・東映 （C）テレビ朝日・東映AG・東映
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『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は指輪の力で最高最強の《ナンバーワン》を目指す物語。そして2024年2月まで放送していた、車をモチーフにした ”バクアゲ” な『爆上戦隊ブンブンジャー』が夢の共演を果たす。さらに、本作は、スーパー戦隊シリーズ50周年であり「VSシリーズ」30周年の歴史に残る記念すべき作品となる。ゴジュウジャー＆ブンブンジャーが、歴史に残る激闘を繰り広げる予定だ。
3月20日（金・祝）より新宿バルト9ほかにて期間限定上映中だ。
そんな本作の上映期間中に、キャラクターやキャストが登壇するイベントの実施が決定した。
3月28日（土）、3月29日（日）には関東、関西にて本作にも登場するレジェンド3戦士、歴戦のスーパー戦隊レッドのボウケンレッド、ゴーカイレッド、ジュウオウイーグルが劇場に登場、フォトセッションとハイタッチ会付上映イベントを実施いたします。
さらに、4月2日（木）には「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーのキャスト」が登壇し、1番楽しいイベントを目指して本作の魅力を深く掘り下げる「ゴジュウジャーDAY」を開催。
また、4月20日（月）には約1年ぶりにブンブンジャーのキャストだけでバクアゲる「ブンブンジャーDAY」を開催することが決定した。
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