1999年から歩んできた歴史…直近には一部改良で進化！

街中で扱いやすいコンパクトカーは、日常の移動手段として多くの人に選ばれています。なかでもトヨタのコンパクトモデルとして知られる「ヤリス」は、サイズの取り回しの良さと燃費性能の高さで幅広い層から支持を集めている車種です。

小型車でありながら快適性や安全装備も充実しており、通勤や買い物などの日常使いに適した一台として存在感を放っています。

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ヤリスはトヨタが開発・販売しているコンパクトカーで、「軽く、小さく、扱いやすく」というコンセプトを掲げて誕生しました。

コンパクトカーの新しいスタンダードを目指して開発されたモデルであり、その使い勝手の良さから高い人気を獲得しています。

このモデルのルーツは1999年にさかのぼります。当時、海外市場向けの車種として販売が始まり、日本国内では「ヴィッツ」という車名で1999年から2020年まで販売されていました。

ヴィッツは長年にわたりトヨタのコンパクトカーを代表する存在として知られ、多くのドライバーに親しまれてきました。

その後、2020年のフルモデルチェンジを機に車名が見直され、日本でも海外と同じ「ヤリス」という名称へ統一されました。

世界共通のネーミングに変更されたことで、ブランドとしての認知度もより高まったといえるでしょう。

さらに2020年にはヤリスをベースとした派生モデルも登場しています。8月にはコンパクトSUVとして人気を集める「ヤリスクロス」が、9月には高性能スポーツモデルの「GRヤリス」が発売され、ラインナップの幅が一気に広がりました。

こうした展開によって、ヤリスシリーズはより多様なニーズに応えるブランドへと成長しています。

そして2026年3月2日には、ヤリスの一部改良モデルが発売されました。今回の改良では装備の追加や新しいボディカラーの設定などが行われたほか、「Z“URBANO”」グレードに6速MT車が新たに設定されています。

改良内容はグレードごとに異なりますが、全グレード共通の変更としてスマートエントリー＆スタートシステムが採用されました。

また、ドアミラーやシャークフィンアンテナにはブラック加飾が施され、外観の質感も向上しています。

最安モデルの装備や燃費、安全性能はどうなのか

そんな進化を果たしたヤリスのグレード展開で、最も手頃な価格で購入できるモデルが「X（ガソリン車 1リッター・CVT・2WD）」です。

エントリーグレードではあるものの、日常の移動に必要な機能はしっかりと備えられています。

ブラック基調で落ち着いた雰囲気のインテリア

ボディサイズは全長3950mm×全幅1695mm×全高1495mmで、ホイールベースは2550mmです。

コンパクトなサイズ感でありながら、室内空間と安定した走行性能を両立している点が特徴です。

車体にはTNGAコンパクトパッケージのプラットフォームが採用されています。この構造により、軽快なハンドリングと高い燃費性能を実現しました。小さな車体でも安定した走りを感じられる設計となっています。

外観はシンプルで実用性を重視した構成です。タイヤは175／70R14サイズで、14×5.5Jのスチールホイールに樹脂フルキャップが装着されています。

ヘッドランプにはプロジェクター式ハロゲンが採用され、リアには視認性を考慮したコンビネーションランプが装備されています。

ボディカラーは全部で7色が用意されています。標準カラーとしてスーパーホワイトII、シルバーメタリック、マッシブグレー、ブラック、アバンギャルドブロンズメタリックの5色があり、メーカーオプションとしてセンシュアルレッドマイカとプラチナホワイトパールマイカが選択可能です。

インテリアにはファブリックシートが採用され、ヘッドレスト一体型シートが装備されています。

内装色はブラックを基調としており、落ち着いた雰囲気の空間となっています。運転席周辺ではシートやステアリング、シフトレバーの配置が工夫されており、スムーズに操作できるコックピット設計となっています。

メーターにはアナログメーターと4.2インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイが組み合わされており、走行中の情報を直感的に確認できます。

また、スマートフォンと連携できるディスプレイオーディオも装備され、ドライブ中の利便性を高めています。

安全装備としてはトヨタの先進予防安全パッケージ「Toyota Safety Sense」が搭載されています。

単眼カメラとミリ波レーダーの2種類のセンサーを組み合わせることで、高い認識性能と信頼性を確保しています。

衝突回避をサポートするプリクラッシュセーフティや、標識の見逃しなどを防ぐロードサインアシストなどが主な機能です。

エンジンには型式1KR-FEの1.0リッター直列3気筒エンジンが搭載されています。EFI（電子制御式燃料噴射装置）を採用し、最高出力は69ps、最大トルクは92Nmを発生します。

燃費性能はWLTCモードで20.2km／Lとなっており、日常の移動でも燃料コストを抑えやすい点が魅力です。

ヤリス X（ガソリン車 1リッター・CVT・2WD）の価格（消費税込み）は169万7300円です。

シリーズの中では最も安価なモデルですが、基本的な装備や性能は十分に整っており、初めての車としても検討しやすい一台といえるでしょう。

このモデルについてはネット上では、「コンパクトで運転しやすいから街乗りにはちょうどいい」という声や、「燃費が良いので毎日の通勤で助かる」といった実用性を評価する意見が見られます。また「このサイズで安全装備がしっかりしているのは安心」というコメントもあります。

そのほかにも「価格が169万7300円ならかなりコスパが良いと思う」「初心者でも扱いやすそう」という意見や、「ヤリスはやっぱりコンパクトカーの定番という印象」という声もありました。

さらに「ヴィッツ時代から乗り続けているけど信頼できるクルマ」というコメントや、「派生モデルが多くて選択肢が広いのがいい」といった感想も見られます。

このようにネット上では、「燃費」「扱いやすさ」「価格」のバランスを評価する声が多く、日常の足として使いやすい車である点が支持されているようです。

コンパクトカーとしての基本性能をしっかり押さえたヤリスは、これからも多くのドライバーに選ばれ続ける存在になりそうです。