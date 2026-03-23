「ビルトインキッチン」or「システムキッチン」どっちが【和製英語】？英語での意味を考えて！
和製英語とは、英単語の意味やニュアンスを日本人が解釈して、英語のように作り上げた言葉のこと。英語ではないため、もちろん英語ネイティブには通じません......。このクイズで、和製英語と本物の英語を見わけられるか挑戦してみましょう！
どっちが和製英語？
「ビルトインキッチン」と「システムキッチン」、どちらが和製英語でしょうか？
英語の意味を考えるとわかるかもしれません。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「システムキッチン」でした！
「システムキッチン」は、英語で「ビルトインキッチン（built-in kitchen）」といいます。
「built-in」とは「組み込みの／作りつけの」という意味です。流し台や調理台、収納戸棚などを組みあわせて取りつける「システムキッチン」に対応した言葉です。
ほかにも、「kitchen unit（キッチンユニット）」や「custom kitchen（カスタムキッチン）」という表現も使われますよ。
あなたはわかりましたか？
このクイズを通して、身近な和製英語を楽しく学んでいきましょう！
ライター Ray WEB編集部