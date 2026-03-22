＋2カップのボリューム感を叶える。tu-hacciからシームレスノンワイヤーブラが登場

WaterAirが展開するインナーファッションブランドのtu-hacci（ツーハッチ）は3月11日、シームレスブラ「ひびかないブラ MiSEL（ミセル）シームレス ノンワイヤーブラ＆ショーツ」を発売しました。

■軽やかな着け心地とボリュームアップを両立

同商品は、軽やかな着け心地はそのままに、肉厚パッドを取り入れて自然なボリュームアップを実現したシームレスブラです。

内蔵された立体パッドがバストを下から押し上げることで、ノンワイヤーでありながら＋2カップ相当のボリューム感を演出します。

さらに、裾の切りっぱなし加工とアンダーゴムなしの仕様により、下着のラインを感じさせない肌に溶け込むような一体感を叶えます。

脇の生地を二重にすることで、カップ浮きやズレを防ぎます。

カラーは、6色展開。一部ストラップには、見せる着こなしも楽しめるバイカラーを採用しています。

■商品概要

商品名：ひびかないブラ MiSEL-ミセル- シームレス ノンワイヤーブラ＆ショーツ

価格：＜ブラ単品＞2,980円、＜ショーツセット＞4,280円

カラー：ブラック、キナリ、アイスブルー、ライトベージュ、ヌードベージュ、ネイビー

サイズ：S, M, L, SG, MG, LG, XL

詳細：https://x.gd/JG8mk

（フォルサ）