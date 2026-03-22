プリンに恋しての新作ブリュレ♡濃厚とろけるご褒美スイーツ

レトロ喫茶のような世界観で人気の「プリンに恋して」から、新作スイーツ『恋に焦がれる濃厚ブリュレ』が登場。こだわり素材で仕立てた濃厚な味わいと、パリッと香ばしいブリュレの食感が楽しめる贅沢な一品です。スプーンを入れた瞬間の“ときめき”も魅力で、思わず誰かにシェアしたくなる可愛さと美味しさ♡自分へのご褒美にもぴったりです。

パリッと×とろける贅沢食感

価格：500円(税込)

『恋に焦がれる濃厚ブリュレ』は、表面のブリュレと中のプリンのコントラストが魅力。

カソナードを2度重ねてキャラメリゼしたブリュレは、厚みのあるパリパリ食感。

スプーンで割る瞬間の心地よい音と、とろ～りなめらかなプリンの口どけが重なり、まるでパリのカフェのような贅沢な余韻を楽しめます。

発売日：2026年3月19日（木）

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こだわり素材の濃厚仕立て

使用するのは、看板商品「レトロプリン」と同じ厳選素材。

那須御養卵、北海道産牛乳、国産生クリームを贅沢に使用し、生クリームの配合を高めることでより濃厚でなめらかな仕上がりに。

さらにバニラの香りがやさしく広がり、ひと口ごとにリッチな味わいを感じられます。素材の良さを引き出した、プリン専門店ならではのこだわりが詰まった一品です。

池袋で楽しめる限定スイーツ

本商品は「プリンに恋してEsola池袋店」で販売。

店舗名：プリンに恋してEsola池袋店

所在地：東京都豊島区西池袋1丁目12番1号エソラ池袋B1階

（東京メトロ有楽町線南通路西改札出てすぐ）

営業時間：11:00～21:00

テイクアウト専門店なので、ショッピングの合間やお仕事帰りにも気軽に立ち寄れるのが嬉しいポイントです。

“割った瞬間、恋に落ちる”体験を♡

パリッと割れるブリュレと、とろける濃厚プリンのハーモニーは、一度食べたら忘れられない美味しさ。「プリンに恋して」らしいロマンチックな世界観とともに、心まで満たされるスイーツ体験を楽しめます♡ちょっと特別な日のご褒美にも、日常を彩る小さな幸せとしてもおすすめです。