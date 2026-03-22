とちぎテレビ

Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグの第７節は２２日、Ｊ３栃木ＳＣとＪ２栃木シティが直接対決する『栃木ダービー』が行われました。

両チームが栃木のプライドをかけて戦う今シーズン最初の栃木ダービー。熱狂の舞台を見届けようとスタジアムには１万１，０００人余りの観客が詰めかけました。

試合が動いたのは前半２３分、フォワードの西野太陽がこぼれ球に反応し先制に成功します。

攻撃のリズムを掴んだ栃木ＳＣは前半４１分、再び西野。川名連介が左サイドから放ったクロスを直接合わせてゴール、２対０で試合を折り返します。

後半５分に栃木シティはオウンゴールで３点目を献上したものの、その直後に巻き返しを図ります。

加藤大の放ったシュートをキーパーが弾くと、フォワードの鈴木武蔵が頭で押し込みチーム移籍後初ゴールで１点を返します。

さらに後半３０分、フォワードの田中パウロ淳一がペナルティエリアの外から放ったボールはそのままゴールへ、３対２と詰め寄ります。

その後も両サイドから攻撃を仕掛ける栃木シティでしたが得点にはつながらず、守り切った栃木ＳＣが、今シーズンのダービー初戦を勝ち取りました。