「今日好き」出演者への誹謗中傷めぐり警告 悪質な投稿には「刑事・民事の両面における法的措置を視野」
ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」の公式SNSが22日に更新され、出演者への誹謗中傷や悪質な投稿に対して注意喚起した。
番組のXに「番組参加メンバーに対する誹謗中傷や悪質な投稿への対応について」と題した文書が掲載され、「現在、SNS上において番組参加メンバーに対する心ない誹謗中傷や事実にない情報の流布、特定のメンバーを標的に、否定的意見を意図的に抽出・編集した悪質なまとめ動画の投稿が散見されています」とし、「いかなる理由があっても、個人に対する人格否定や脅迫ともとれるコメント、またはプライバシーを侵害する行為は断じて許されません」と強調した。
続けて「これらの行為は、番組参加者の肖像権・人格権を深刻に侵害し、社会的評価を不当に低下させるだけでなく本人に重大な精神的苦痛を与える極めて悪質なものです。また、各SNSコミュニティガイドラインの禁止規定を明確に違反し、日本法上でも名誉棄損や侮辱等に該当し得る重大な違法行為です」と指摘し、「番組制作チームおよびABEMAでは、番組参加メンバーの心身の安全を守ることを最優先事項とし、すでにプラットフォーム運営者への通報・削除要請を実施しています。今後も過度な誹謗中傷や悪質な投稿を確認した場合には、一切の猶予なく発信者情報の開示請求、および刑事・民事の両面における法的措置を視野に入れ、関係機関と連携し厳正に対処していきます」と、法的措置を講じる考えであることを示した。
最後に「今後も、番組に対するご意見は真摯に受け止めながら、参加メンバーが安心して恋に励み、皆さまに番組をお楽しみいただける環境を確保するため誹謗中傷や悪質な投稿、嫌がらせ行為に対し徹底した対処をしていきます。参加メンバーの恋の行方を、温かく見守っていただけますよう、心よりお願いします」と呼びかけた。