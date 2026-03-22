J1の第8節が各地で行われた

明治安田J1百年構想リーグ第8節の試合が3月21、22日に行われた。

EASTでは鹿島アントラーズが勝利を収めて首位を独走する一方、WESTでは上位陣が激しく入れ替わり、京都サンガF.C.が首位に立った。

EASTの首位・鹿島はジェフユナイテッド千葉に2-1で勝利し、1位を快走。2位のFC東京は東京ヴェルディと0-0で引き分け、PK戦の末に敗れたものの2位をキープした。3位のFC町田ゼルビアは浦和レッズに2-1で勝利を収め、勝ち点を縮めた。また、横浜F・マリノスは川崎フロンターレに5-0で大勝し7位に、柏レイソルは水戸ホーリーホックに3-0で勝利して8位に浮上した。

WESTでは、京都が名古屋グランパスと1-1で引き分けPK戦の末に勝利。今節ガンバ大阪はアビスパ福岡に、ヴィッセル神戸はセレッソ大阪にそれぞれPK戦で敗れており、京都が首位に浮上した。

WESTの4位から8位の範囲では、清水エスパルスがサンフレッチェ広島に3-1で勝利し4位となった。今節敗れた名古屋は5位、広島は7位に位置している。また、V・ファーレン長崎はファジアーノ岡山に勝利し6位、敗れた岡山が8位となっている。WESTは1位の京都から9位のC大阪まで勝ち点差「3」の中に9チームがひしめいている。（FOOTBALL ZONE編集部）