ミモレストア限定♡FLORALE LUXEの上質ブラで叶える美胸
年齢を重ねるごとに変化する体に寄り添いながら、美しさも心地よさも妥協したくない--そんな想いに応えるランジェリーがミモレストアから登場しました。FLORALE LUXEとのコラボで生まれた本シリーズは、大人のリアルな声をもとに完成した特別な一着♡毎日を少しだけ特別にしてくれる、上質で快適な着け心地をぜひ体感してみてください。
ラクなのに美しいバストライン
【FLORALE LUXE×ミモレストア】フロラーレ リュクス5011 ブラジャー(パッドなし)1785(マスタード系)
価格：C 16,500円（税込）／D・E 17,050円（税込）
３／４カップ設計で、盛りすぎない自然な丸みのあるバストを実現。ゆるやかなU字ワイヤーが優しく包み込み、安定感がありながらも苦しさを感じにくいのが魅力です。
ワイヤーブラでありながら、ブラキャミのような軽やかな着け心地で「おしゃれな胸」を叶えます。
サイズ：C/D/E 65/70/75/80
アリーナ水着新作♡体型カバーも叶う大人のフィットネススタイル
肌にやさしい上質な素材設計
ショーツは滑らかなマイクロファイバー素材で、ヒップをやさしく包み込む快適な穿き心地。ストリングは安定感のある設計でズレにくく、すっきりとしたシルエットを演出します。
どちらも縫い目が気になりにくく、日常使いにもぴったりです。
レースには繊細で伸縮性のあるオリジナルのストレッチリバーレースを使用し、内側にはやわらかなチュールを二重に配置。チクチク感を軽減しながら、サイドまでしっかりサポートします。
さらに、ストレッチ性のあるテープ仕様で段差ができにくく、自然に体へフィット。ピスタチオのようなニュアンスグリーン(マスタード系)カラーが、大人の肌に美しく映えます。
選べるショーツ＆ストリング
【FLORALE LUXE×ミモレストア】フロラーレ リュクス5011 レギュラーショーツ1785(マスタード系)
価格：7,700円（税込）
サイズ：M/L
【FLORALE LUXE×ミモレストア】フロラーレ リュクス5011 ストリング1785(マスタード系)
価格：7,700円（税込）
サイズ：M
大人の毎日に寄り添う一枚♡
シンプルな装いが増える大人世代だからこそ、ランジェリーにも上質さと心地よさを取り入れたいもの。
ミモレストアとFLORALE LUXEのコラボアイテムは、自然体の美しさを引き出しながら、毎日を心地よく彩ってくれます♡
ブラに少し距離を感じていた方も、ぜひこの機会に新しい心地よさを体験してみてください♪