ミモレストア限定♡FLORALE LUXEの上質ブラで叶える美胸

年齢を重ねるごとに変化する体に寄り添いながら、美しさも心地よさも妥協したくない--そんな想いに応えるランジェリーがミモレストアから登場しました。FLORALE LUXEとのコラボで生まれた本シリーズは、大人のリアルな声をもとに完成した特別な一着♡毎日を少しだけ特別にしてくれる、上質で快適な着け心地をぜひ体感してみてください。

ラクなのに美しいバストライン

【FLORALE LUXE×ミモレストア】フロラーレ リュクス5011 ブラジャー(パッドなし)1785(マスタード系)



価格：C 16,500円（税込）／D・E 17,050円（税込）

３／４カップ設計で、盛りすぎない自然な丸みのあるバストを実現。ゆるやかなU字ワイヤーが優しく包み込み、安定感がありながらも苦しさを感じにくいのが魅力です。

ワイヤーブラでありながら、ブラキャミのような軽やかな着け心地で「おしゃれな胸」を叶えます。

サイズ：C/D/E 65/70/75/80

アリーナ水着新作♡体型カバーも叶う大人のフィットネススタイル

肌にやさしい上質な素材設計

ショーツは滑らかなマイクロファイバー素材で、ヒップをやさしく包み込む快適な穿き心地。ストリングは安定感のある設計でズレにくく、すっきりとしたシルエットを演出します。

どちらも縫い目が気になりにくく、日常使いにもぴったりです。

レースには繊細で伸縮性のあるオリジナルのストレッチリバーレースを使用し、内側にはやわらかなチュールを二重に配置。チクチク感を軽減しながら、サイドまでしっかりサポートします。

さらに、ストレッチ性のあるテープ仕様で段差ができにくく、自然に体へフィット。ピスタチオのようなニュアンスグリーン(マスタード系)カラーが、大人の肌に美しく映えます。

選べるショーツ＆ストリング

【FLORALE LUXE×ミモレストア】フロラーレ リュクス5011 レギュラーショーツ1785(マスタード系)



価格：7,700円（税込）

サイズ：M/L

【FLORALE LUXE×ミモレストア】フロラーレ リュクス5011 ストリング1785(マスタード系)



価格：7,700円（税込）

サイズ：M

大人の毎日に寄り添う一枚♡

シンプルな装いが増える大人世代だからこそ、ランジェリーにも上質さと心地よさを取り入れたいもの。

ミモレストアとFLORALE LUXEのコラボアイテムは、自然体の美しさを引き出しながら、毎日を心地よく彩ってくれます♡

ブラに少し距離を感じていた方も、ぜひこの機会に新しい心地よさを体験してみてください♪