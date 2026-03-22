この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「今日を何もせず終えるのか、3分だけ脂肪燃焼するのか選んでください。」という動画を公開しました。この動画では、わずか3分間で全身を使い、効率的に脂肪燃焼を目指すジャンプ中心のワークアウトを紹介しています。



プログラムは、6種類のエクササイズで構成されています。各種目は20秒間行い、間に10秒間の休憩を挟む形式で進められます。

最初に、ジャンプで足を開閉しながら肘と膝をタッチする「ツイスト」運動で体を温めます。のが氏によると、体をねじることで内側から燃焼を促す効果が期待できるとのことです。

続いて、片膝を高く持ち上げてから後方に伸ばし、体が地面と水平になるようにバランスをとる「スリーポップ」を左右それぞれ行います。この種目は体幹とバランス感覚を養います。

後半は、手足を大きく開閉する「ジャンピングジャックス」や、その場で膝を高く交互に持ち上げる「ハイニー」で心拍数を上昇させます。最後に、スケート選手のように左右に大きくステップを踏む「スケーター」で、下半身を追い込みます。



動画で紹介されているワークアウトは、短時間で完結するため、忙しい日の運動習慣として取り入れやすい内容です。ジャンプ動作が中心のため、爽快感を得ながら全身の脂肪燃焼を促すことができます。日々のトレーニングにこの3分間のワークアウトを取り入れてみてはいかがでしょうか。