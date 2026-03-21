【ユニクロのオレンジ】がおしゃれ！ 40・50代に似合う「新作トップス」

カラーアイテムが気になる春。40・50代がおしゃれに着るなら、顔まわりがパッと華やかに見えて、上品さも備えたアイテムを選びたいところ。そこで今回ピックップしたのは【ユニクロ】の「新作トップス」。目を引くオレンジカラーが、気分まで上げてくれそうです。

大人のカジュアルコーデを格上げ！

【ユニクロ】「スウェットハーフジップシャツ」\3,990（税込）

襟付きのハーフジップデザインでラフすぎず、大人コーデにも取り入れやすいスウェットトップス。鮮やかなオレンジカラーで、コーデの主役になる存在感。ジャケットのインナーやシャツ合わせなど、春のレイヤードコーデにぴったりです。

ホワイトを合わせた爽やか春コーデ

オレンジと好相性の落ち着いたブラウンパンツを合わせた、色味で魅せる大人の春コーデ。インナーや小物は白を選ぶと爽やかさもプラスでき、メインカラーを引き立てつつ派手見えしにくいバランスに整えてくれます。ジップを下げたり腕まくりをしたり、抜け感を意識した着こなしに仕上げるのがおすすめです。

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※こちらの記事ではユニクロ、@yumi_527様のStyleHint投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M