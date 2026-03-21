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旅行YouTuberの「旅のヤマネ / Travel Yamane」が「【寝台個室】アメリカの長距離列車「アムトラック」 24時間鉄道の旅｜マイアミ→ワシントンD.C.」と題した動画を公開しました。アメリカの長距離列車「アムトラック」に乗り、マイアミからワシントンD.C.まで約24時間をかけて移動する様子を紹介しています。



旅の始まりは、フロリダ州マイアミにあるアムトラックの駅。乗車したのは、マイアミ発ニューヨーク行きのシルバー・メティオ98号です。動画では、2階建ての銀色の車体が朝日を浴びて輝く様子が収められています。ヤマネさんが利用したのは「ルーメット」と呼ばれる簡易寝台個室。向かい合わせの2つの座席のほか、簡易トイレや洗面台も備え付けられています。



定刻通りに出発した列車は、アメリカ東海岸を北上していきます。動画では、車内で提供される食事も紹介。朝食はコンチネンタルブレックファスト、昼食は食堂車でビーフの煮込み料理を味わいました。夕食にはサーモン料理が登場するなど、長旅を飽きさせない食事が楽しめます。



夜になると、座席をベッドに変形させて就寝の準備。2つの座席が下のベッドになり、天井からもう一つのベッドが降りてくる2段ベッド仕様です。ヤマネさんは「けっこう力のいる大変な作業」としながらも、自力でベッドメイキングを完成させました。翌朝には、車窓から見えるポトマック川の美しい日の出の景色も紹介されています。



約24時間の旅を終え、列車は終点の一つ手前であるワシントンD.C.のユニオン・ステーションに到着。ヤマネさんは「非常に楽しかった」「また乗りたい」と、大満足の様子で旅を締めくくりました。



動画では、チケットの購入方法や車内の詳しい設備、移り変わる車窓の風景などが詳しく紹介されており、アメリカの鉄道旅の魅力を存分に感じることができます。日本ではサンライズ出雲・瀬戸号以外は消滅してしまった定期寝台列車ですが、アメリカでは今回ご紹介した東海岸縦断路線のほか、シカゴとロサンゼルスを結ぶ横断列車など多数の路線があります。鉄道旅の選択肢として、参考にしてみてはいかがでしょうか。