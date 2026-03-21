タレントで元女子プロレスラーの北斗晶とプロレスラー佐々木健介夫妻の長男・佐々木健之介が、母と同じ女子プロレスラーと結婚した理由を明かした。

【映像】妻・凛さんと愛娘・寿々と北斗夫妻

北斗と長男の佐々木健之介が3月20日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。現在、映像制作の仕事をしているという健之介は、2022年に5歳年上の女子プロレスラー・凛と結婚し、2歳になる娘・寿々の子育てに奮闘中だ。

黒柳に母と同じプロレスラーを選んだことについて聞かれると、健之介は「結婚て愛だけじゃないじゃないですか」と切り出し、北斗と黒柳を驚かせる。

続けて「お互いの家族と、やっぱりコミュニケーション取んなきゃいけなかったりとか。で、やっぱり母と父はすごい厳しい世界で育ってきた人たちなんで。自分の“好き”はもちろんあるんですけど、やっぱり母とうまくいかなかったりしたら、家族として絶対うまくいかないと思ったんで」と本音を漏らした。

そして「もう、この人だったら大丈夫かなって思って…。嫁姑問題とかよく聞くんで、そこで安心できたんで踏み込めたっていうのはありますね」と家族単位で考えた上での決断だったことを明かした。

それに対して北斗は「正直、嫁姑という感じは一切ないんです。今でも私のことを、嫁は“北斗さん”って呼びますし、パパのことは“健介さん”って呼びます。お母さんと呼べとも言わないですし、お父さんとも言わない」と先輩後輩のような関係であることを明かし、「外とかでは、なんか私のことは“ボス”って呼ぶぐらいなので」と笑いを誘った。

（『徹子の部屋』より）