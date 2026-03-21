社を揺るがす騒動から1年が経ったフジテレビ。再建に向けた改革とは裏腹にアナウンサーの流出が止まらない。一人、また一人と局を去る中、ついにあのエースアナも……。

【画像】フジテレビ10時間会見の司会を…“覚悟の休職”を決断した34歳エース女性アナ



アナウンサーの退職が相次いでいるフジテレビ ©︎時事通信

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退社アナはまだ控えている

フジテレビは昨年、中居正広と女性アナウンサーの性的トラブルへの対応をめぐり大きな批判を浴びた。この間、コンプライアンスの強化や組織体制の刷新に取り組んできたが、

「アナウンサーの退社が相次いでいます。今月12日には、勝野健アナ（26）と小澤陽子アナ（34）が退社することを発表。勝野アナは京都へ移住し、小澤アナは子供服ブランドを立ち上げる。退社を機にキャリアチェンジを模索するようです」（フジ関係者）

昨年3月に永島優美アナと椿原慶子アナらが退社して以降、アナウンサーの退社はこれで計7人にのぼる。だが、退社するアナはまだ控えているという。

「現在、昼の報道番組『FNN Live News days』のキャスターを担当している竹内友佳(ゆか)アナ（37）です。すでに退社の意向を伝えているものの、会社側が発表を遅らせている。3人同時退社は印象が悪いと判断したのでしょう」（同前）

さらに――。エースにも退社の“予兆”がみてとれる。

夕方の報道番組『Live News イット！』でメインキャスターを務める宮(みや)司(じ)愛(まな)海(み)アナ（34）だ。

「福岡県出身で奨学金を利用して早稲田大学文化構想学部を卒業。“ワセジョ”らしいガッツがあって、若手社員時代、弟の学費を工面するためランチをエナジー系ゼリー飲料で済ませていた。2024年にロックバンド・King Gnuのボーカル・常田大希の兄でバイオリニスト兼実業家と結婚しています」（キー局関係者）

18年からスポーツニュース番組『S-PARK』のメインキャスターを4年間務め人気アナの仲間入り。22年から、加藤綾子アナの後任として『イット！』のメインを務めている。順調にキャリアを積んできた宮司アナだが、フジ問題の余波を大きく受けた。

「昨年1月、『イット！』は港浩一社長（当時）らによる“10時間会見”を中継し、彼女は深夜2時まで進行を担当。以降も矢面に立つ形で社の不祥事を伝え続け、説明から逃げる経営陣の姿勢を批判したことも。フジ愛が人一倍強い故の行動でした」（同前）

男性アナのパワハラ騒動で「もらい事故」

しかし、災難は続く。昨年4月、『イット！』のもう一人のメインキャスターで元NHKの青井実アナによる、スタッフに対するパワハラが露呈したのだ。

「ハラスメント根絶を宣言したフジは青井アナのクビを決断。宮司アナは巻き込まれるようにして、3月末に一緒に降板することに。『メインをパパ＆ママアナにする』方針により、後任に育休明けの榎並大二郎アナ（40）と山粼夕貴アナ（38）が就任します」（同前）

宮司アナは、周囲にこう嘆いているという。

「番組に残りたかった。会社のために一生懸命尽くしてきたのに、私のことは考えてくれない」

4月から宮司アナの担当番組はゼロになる。異例のエース不在の裏に“海外脱出”計画があるようだ。

宮司アナが下した「覚悟の決断」

「休職して海外留学する予定だと言います。キャリアに箔をつけ進路の選択肢を増やしつつ、帰国後の会社の対応をみて身の振り方を決めるつもりではないか」（別のフジ関係者）

フジテレビは、「社員の人事に関してはお答えしておりません」とした。

元フジ社員が嘆息する。

「これまで報道番組の司会には青井さんのようなフリー登用を重視し、自前でキャスターを育てなかった。中居さんの問題でも宮司さんのことでも通底するのは局アナを大事にしないこと。この悪しき体質から脱却できない限り、退社ドミノは止まらないでしょう」

再建への道のりは険しさを増している。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年3月26日号）