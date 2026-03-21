FFからFRへ？

2025年10月29日に東京ビッグサイトにて「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」が開幕され、ダイハツはここで、コンセプトカー「K-OPEN（コペン） ランニングプロト」を世界初公開していました。どのようなモデルなのでしょうか。

軽オープンスポーツとして長年親しまれてきた「コペン」。2002年に初代が登場して以来、軽自動車の枠を超えた走りとスタイリングで多くのファンを魅了してきました。

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現行モデルは2014年登場の2代目で、2人乗りの軽オープンカーとして、軽快な走りとコンパクトな取り回しを特徴としています。

その思想を体現するコンセプトカーとして「K-OPEN」が世界初公開され、実走可能なプロトタイプ「K-OPENランニングプロト」も同時に披露されました。

K-OPENランニングプロトは「作ってみる、乗ってみる、試してみる」という開発思想のもとで製作された先行スタディモデルです。

ボディサイズは、全長3395mm×全幅1475mm×全高1230mm。ホイールベース2265mm（K-OPEN仕様）。

最大の特徴は、従来のFF（前輪駆動）からFR（後輪駆動）へのレイアウト変更です。これについて担当者は以下のように話します。

「こちらのモデルでは2代目コペンをベースに、“FRでやったらどうなるのか”という視点から企画しました。

FRレイアウトの採用にあたっては、スラント搭載エンジンなど、既存の技術資産を活用しています」

パワートレインには商用車用のスラントエンジンを搭載。これにより低重心化と前後重量配分の最適化を図っています。

リアには「ハイゼット」用のリアディファレンシャルギアやドライブシャフトを流用し、FRレイアウトを成立させる工夫が随所に見られます。

なお、同時公開された「K-OPEN」はどのようなデザインをユーザーが求めるのかを調査するためのスタイリング提案として展示されました。

FRレイアウトを前提に、丸型2灯ヘッドランプや曲面基調のボディスタイルなど、親しみやすさと力強さを融合した外観が特徴です。

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今後の展開について、担当者は以下のようにコメントしています。

「今回のモデルは、あくまでスタディモデルとしての提案です。現時点で市販化の予定はありません。

未来の可能性を提示する一台として、今後の展開については反響を見ながら検討していきたいと考えています」

2026年8月に現行コペンの生産終了が予定される中、次世代モデルへの期待を高めています。果たして今後どのような展開があるのか、引き続き注目されます。