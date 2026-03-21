元楽天・土屋朋弘氏が勧める走塁の動き出しを鍛えるドリル

野球の走塁で、盗塁のスタートやリードからのダッシュが遅れてしまうという悩みは多い。現役時代は楽天で4年間投手としてプレーし、今は子どもの運動能力を伸ばす専門家として活動する土屋朋弘さんは、体の動かし方を覚えるトレーニングの重要性を伝えている。土屋さんは実際の試合で役に立つ、走塁での“素早い動き出し”を身につけるコーディネーショントレーニング「ダイヤモンドジャンプ」を紹介している。

土屋さんは「この練習は走り出し、もしくは第2リードからのダッシュをスムーズに行う練習」と語る。床に置いた目印の周りをダイヤモンド型に連続ジャンプすることで、リズム感と思い通りに体を動かす力を同時に高め、走塁に必要な素早い1歩目へと繋げていく。

やり方は、紐などの目印を床に置き、前を向いて立ったまま、目印の周りを菱形を描くように両足ジャンプしていく。3周を目安に行い、リズムと動きに気をつけることが大切だ。次は同様に片足ジャンプ。右足、左足と順番に行うが、「片足は（着地時の）負担が少し大きいので、2周で大丈夫です」と土屋さん。

さらに実戦的な動きとして、ジャンプをしながら体の向きを半転（ハーフターン）させる動きを取り入れる。右、左と交互に回りながらダイヤモンドの形に動いていく。このとき、最も気をつけるべきは着地した時の姿勢だ。「着地した時に、しっかりとパワーポジションを作ること。パワーポジションを作りながら動き出す」と、次の動作にすぐ移れる姿勢の大切さを強調する。

ハーフターンは、回る方向を変えたり腕の動きを加えたりと、色々な工夫ができる。着地の瞬間にパワーポジションという力が入る姿勢を保つことができれば、打球を見てからのスタートも格段に早くなるはずだ。ただ筋力をつけるだけでなく、自分の体を上手に扱う感覚を磨くことで、迷いのない一歩目が手に入る。日々の練習に取り入れて、ダイヤモンドを駆け抜けるスピードを手に入れてほしい。（First-Pitch編集部）