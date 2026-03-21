人から認められたい。褒められたい。 そのような「承認欲求」は誰もが持っているものです。でも、その感情が強すぎると、期待通りにいかないと、つらい気持ちがやってきます。書籍『私たちはなぜ「やるべきこと」をやれないのか、「やめたいこと」をやめられないのか』（キム・ソクチェ著／岡崎暢子訳）は、神経内科専門医として脳科学分野の第一線で活躍する著者が、「自分の感情や欲望に振り回されずに生きる方法」を、脳科学・心理学・哲学の視点からわかりやすく解説した一冊です。本記事では本書の発売を記念して、その内容を一部抜粋・再編集して紹介します。

行動しても、「結果」に執着しない

ヒンズー教の聖典の中でももっとも有名な『バガヴァッド・ギーター』は、欲望のない行為（ニシュカーマ・カルマ）の重要性を強調しています。

つまり「期待せずに行動し、結果に執着するな」という教えです。

人は行動するたびに「これで得をするかな？」と見返りを計算しがちです。

つまりその瞬間、すでに欲望に振り回されているわけですね。

これについて『バガヴァッド・ギーター』では、「自分のなすべきこと」（ダルマ。義務や法、権利など）そのものに集中すれば、心はむしろ自由になると説いています。

たとえば、ボランティア活動。「ほめてもらえるかも」と期待していて何も起こらなければ、がっかりしてしまいますよね。

しかし、「自分がすべきことだからやる」という気持ちでいれば、他人の評価がどうであれ、心の平静も集中力も保てるわけです。

「欲望」は終わりがない

欲望は達成と同時にまた新たな形に生まれ変わります。

「昇給したから次は昇進だ」「付き合えたから次は結婚だ」……このように無限に姿を変えながら、「今、この瞬間」に得られるはずの満足を、未来へ未来へとどんどん先送りしていくのです。

『バガヴァッド・ギーター』は、まさにこうした終わりのない欲望のしっぽを断ち切り、心の独立をうながそうと主張しています。

「結果に期待せず動け」

「結果に期待せず動け」という教えは、何も無気力に生きろということではありません。

むしろ積極的に、揺らぐことなく行動することを提案しているのです。

川の水が岩にぶつかっても流れを止めないように、私たちも人生の真ん中で欲望の騒音を聞きながらも、自分の芯を失わずに前進できる―この教えは、そんなセルフコントロール術です。

哲学というより、今の時代にうってつけの「心のマネジメントスキル」といえそうですね。

（本稿は『私たちはなぜ「やるべきこと」をやれないのか、「やめたいこと」をやめられないのか』から一部抜粋・再編集した記事です）