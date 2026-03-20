犬があなたにみせる『愛情表現』５選

犬は深い愛情を向けている相手にしか見せない仕草や行動が存在します。ここでは、犬があなたに見せている愛情表現を5つご紹介します。下記で紹介するサインを愛犬が見せていないか、思い返してみましょう。

1.柔らかい表情でじっと見つめる

どこか脱力したような、柔らかい表情でこちらを見つめていることはありませんか。これは、大好きな相手の存在を視界に入れることで安心しているために見せる表情です。

大好きな飼い主や家族の姿を見ることで「安心するな」「大好きだな」「今日も幸せだな」と幸せを感じている犬も多くいます。

2.手や顔を舐める

犬にとって、相手の体を舐める行動には「親愛」の気持ちが含まれています。よく飼い主や家族の顔や手などを舐めようとする犬が多くいますが、これは「大好き」という気持ちを伝えるための愛情表現なのです。

ただし、口周りを直接舐められてしまうと、犬の口内に潜んでいる細菌が飼い主や家族に移ってしまい、体調不良を引き起こす恐れもあるので注意しましょう。

3.体を密着させて寄りかかる

日常の中で何気なく愛犬が見せている仕草や行動にも、深い愛情が隠れていることは多くあります。

例えば、隣にやってきて体を飼い主に密着させ、寄りかかるように体重をかけてくることはありませんか。この行動は、相手に深い愛情と信頼を寄せているからこそ見せる行動です。強い信頼があるからこそ、体を密着させて自分の体を任せる行動が取れるのです。

4.足元や隣にきておしりをくっつけて座る

飼い主の足元や隣にやってきたと思いきや、なぜか背を向けておしりをグイグイとくっつけてくることはありませんか。「なぜわざわざくっついてきたのに、違う方向を向いているの？」と不思議に思う方もいるかもしれません。

しかし、これは深い愛情と信頼の証です。背を向けるということは、背を向けている相手が自分に悪さをしないこと、そして背を預けられるほど信頼できる相手であることを確信しているのです。

だからこそ、背を向けた状態で、より安心感を求めておしりを密着させているのでしょう。

5.鼻をつんとくっつける

鼻をつんと飼い主や家族の体に押し付けてくる行動には、「大好き」という愛情が込められています。「甘えたい」という気持ちが含まれているので、ぜひ撫でてあげたり声をかけてあげたりと甘えさせてあげましょう。

愛犬に好かれるために飼い主ができること

愛犬から愛情表現を向けられるほど好かれるためには、どのようなことを意識して過ごすのが大切なのでしょうか。愛犬に好かれるためには、以下のポイントを意識して接してみましょう。

愛犬の前では落ち着いた動きを意識する 落ち着いたトーンや柔らかい声音を意識して話しかける 接するときは、なるべく笑顔を意識する 常に一緒にいようとせず、愛犬のペースを尊重しながら接する 愛犬から「かまって」「甘えたい」サインが出たら応えてあげる 顎の下や背中など、犬が喜ぶ部位を中心に撫でる 愛犬が喜ぶ遊びを探究して、一緒に遊びを楽しむ

上記で紹介したように、愛犬が喜ぶ過ごし方を模索して実践することがとても重要です。犬によって得意なことや好きなこと、反対に苦手なことや嫌いなこと、興味のないことは異なります。

愛犬が何を好むのか、どのような過ごし方や接し方を好むのか、いろんな方法を試しながら理解を深めていきましょう。

まとめ

今回紹介した愛情表現を日常的に受けているという飼い主さんも多くいたことでしょう。「心当たりがない」という飼い主さんも、注意深く愛犬の行動を観察することでサインに気付けるかもしれません。ぜひ愛犬からのサインに気付き、飼い主からも愛情を返してあげましょう。