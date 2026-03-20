Cath Kidston×KNT365限定トート登場♡ZOZOTOWNで復刻デザイン発売

英国発のライフスタイルブランドCath Kidston（キャス キッドソン）から、人気ニットブランドKNT365とコラボした特別なトートバッグが登場。2026年3月20日（金）より、ファッションEC「ZOZOTOWN」にて限定アイテムとして発売されます。今回のコラボでは、過去のコラボレーションの中でも特に人気の高かったデザインを復刻し、さらに使いやすくアップデート。春のお出かけにぴったりな可愛らしいトートバッグとして注目を集めています♡

人気コラボが復刻デザインで登場

今回発売されるZOZOTOWN限定アイテムは、Cath Kidstonの世界観とKNT365のニット技術が融合したトートバッグ「Co-Knitty」。

これまでのコラボレーションの中でも特に人気が高かったデザインを復刻し、より日常使いしやすいようにアレンジされた特別なアイテムです。

レースハート×ローズアイコンのロマンティックなモチーフに、手書き風のギンガムチェックをニットで表現。繊細であたたかみのあるデザインは、KNT365ならではの魅力です。

CK×KNT365 Co-Knitty Gingham Lace Heart Pink



価格：5,500円（税込）

カラー：Pink

CK×KNT365 Co-Knitty Gingham Lace Heart Navy



価格：5,500円（税込）

カラー：Navy

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デイリー使いにぴったりのサイズ感

トートバッグは、お財布やお弁当箱、水筒など日常の必需品がしっかり入る便利なサイズ。

しっかりとしたマチがあるため、見た目以上の収納力があり、ちょっとしたお出かけやお散歩にも活躍します。

また、ニット素材ならではの程よい伸縮性があり、使いやすさも抜群。やわらかな素材感がコーディネートにやさしいアクセントをプラスしてくれます。

KNT365のバッグは、リサイクルされたペットボトルの糸を使用し、日本の自社工場を中心に国内で生産されています。環境に配慮したサステナブルな素材を採用している点も魅力のひとつ。

さらに、ニット素材なので汚れた際は自宅で洗濯が可能。たくさん使ったあともお手入れしながら長く愛用できるのが嬉しいポイントです。

ZOZOTOWN限定販売＆お得なキャンペーン

発売は2026年3月20日（金）0時から、ZOZOTOWNのCath Kidstonショップにてスタート。

また、3月20日（金）0時から3月22日（日）24時までの期間限定で500円オフクーポンの配布や、一部商品のタイムセールも実施されます。

春のお出かけにぴったりな特別コラボバッグを、お得な機会にチェックしてみてはいかがでしょうか♪

春のお出かけを彩る限定バッグ♡

Cath KidstonとKNT365の魅力が詰まった今回の限定トートバッグ。人気デザインを復刻しながら、日常使いしやすくアップデートされた特別なアイテムです。

かわいらしさと実用性を兼ね備えたバッグは、春のお出かけコーデにもぴったり♡数量限定の特別コラボなので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください♪