ÃËÀ»º²Ê°å¤ÎÂáÊá¤Ç¿®ÍêÍÉ¤é¤°¡¡SNS¤Ç¤ÏÃËÀ½õ»º»Õ¤ËÈ¿ÂÐ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁê¼¡¤°
ÃËÀ»ºÉØ¿Í²Ê°å¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£16Æü¡¢¹áÀî¸©Á±ÄÌ»û»Ô¤ÎÉÂ±¡¤Ç½÷À´µ¼Ô¤Î²¼È¾¿È¤òÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»ºÉØ¿Í²Ê°å¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£SNS¤Ë¤Ï»ºÉØ¿Í²Ê¤ÎÍøÍÑ¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤ä¡¢ÃËÀ½õ»º»Õ¤Î²ò¶Ø¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»Í¹ñ¤³¤É¤â¤È¤ª¤È¤Ê¤Î°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë°å»Õ¤À¡£ÃË¤Ï1·î¤´¤í¡¢Æ±ÉÂ±¡Æâ¤Ç½÷À´µ¼Ô¤Î²¼È¾¿È¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹áÀî¸©·Ù¤ËÀÅª»ÑÂÖ»£±ÆÅù½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê»£±Æ¡ËÍÆµ¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£ÃË¤Ï¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢Æ±ÉÂ±¡¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÈï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿´µ¼ÔÍÍ¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼ÕºáÊ¸¤ò·ÇºÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö´µ¼ÔÍÍ¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê¥±¥¢¤ò½½Ê¬¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦ºÇÁ±¤ÎÅØÎÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¸½ºßÆüËÜ¤Ç¤ÏÃËÀ¤¬½õ»º»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÎáÏÂ6Ç¯±ÒÀ¸¹ÔÀ¯Êó¹ðÎã¡Ê½¢¶È°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¡Ë¤Î³µ¶·¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï38,721¿Í¤Î½õ»º»Õ¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬½÷À¤À¡£°ÊÁ°¤ÏÃËÀ½õ»º»Õ¤ÎÆ³Æþ¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¸½¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃË½÷Ê¿Åù¤Î¹Í¤¨¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢½Ð»º¤ÏÈó¾ï¤Ë¥Ç¥ê¥±ー¥È¤ÊÌÌ¤¬Â¿¤¯¡¢½÷À¤Î¿´ÍýÅªÉéÃ´¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢È¿ÂÐÇÉ¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÃËÀ½õ»º»Õ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤ÏÀ¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤ÆÃËÀ½õ»º»Õ¤ò²ò¶Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¿ô¤ÏÈó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢Á´ÂÎ¤Î1%¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤â1¡óÄøÅÙ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃËÀ¤¬½õ»º»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢17Æü¤Ë¤â½Û´Ä´ïÆâ²Ê¤Î°å»Õ¤¬¸©Æâ¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç10ºÐÌ¤Ëþ¤Î½÷»Ò»ùÆ¸¤Î¥¹¥«ー¥È¤ÎÃæ¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÀÅª»ÑÂÖÅù»£±ÆÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
°å»Õ¤ÎÂáÊá¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦½ÅÂç¤ÊÌäÂê¤À¡£¤È¤¯¤Ë»ºÉØ¿Í²Ê°å¤Ë¤è¤ëÈÈºá¤Ï¿¼¹ï¤Ç¡¢½÷À¤Î¼õ¿Ç¹µ¤¨¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£ÃËÀ¤Î»ºÉØ¿Í²Ê°å¤ËÉÔ°Â¤òÁÊ¤¨¤ë½÷À¤ÏÂ¿¤¯¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£