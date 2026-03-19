結婚報道後初…小祝さくらが自ら“報告”「引き続きゴルフを頑張りたい」
＜Vポイント×SMBCレディス 事前情報◇19日◇Vポイント×SMBCレディス（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞2024年に男子プロゴルファーの桂川有人と結婚していた小祝さくらが、指定練習日になっている開幕前日の会場で取材に応じた。
【写真】なつかしい 小祝さくらのJK時代
ここまで「ゴルフに集中したい」という理由から公表してこなかったが、その姿勢は結婚が明らかになった今も変わらず。「公表するつもりもなかったので（記事が出て）ビックリしました」。結婚による心境の変化も「一切なくって、何も変わらないです」といつも通りのおっとりした雰囲気。「引き続き集中してゴルフを頑張るしかない」と続けた。昨年9月に左手首のTFCC損傷の手術を受け、今年の開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」から復帰。ここまでの2試合は12位、13位とブランクを感じさせない安定した成績を残している。7季（8年）連続優勝を目指すなか、本人の手応えもまずまずといった様子。「すごくいい。もう少し苦戦すると思ってたし、ショットももっとひどいのが出ると思っていた」と順調に進んでいる。先週の台湾はタフなコースでの戦いになり「体力も削られた」。それでも「（食べ物とか）無難なもので水も気をつけました。日本は幸せです」と体調面には問題なし。今週も「日本オープン」が開催される難コースが舞台になる。地面が硬いこともあり、手首への負担もケアしながらプレーする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第1ラウンドの組み合わせ＆スタート時間
小祝さくら プロフィール＆成績
桂川有人 プロフィール＆成績
【写真】ド派手！ 小祝さくらのあみあみドレス
鶴岡果恋が結婚発表 お相手は有名プロ野球選手
【写真】なつかしい 小祝さくらのJK時代
ここまで「ゴルフに集中したい」という理由から公表してこなかったが、その姿勢は結婚が明らかになった今も変わらず。「公表するつもりもなかったので（記事が出て）ビックリしました」。結婚による心境の変化も「一切なくって、何も変わらないです」といつも通りのおっとりした雰囲気。「引き続き集中してゴルフを頑張るしかない」と続けた。昨年9月に左手首のTFCC損傷の手術を受け、今年の開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」から復帰。ここまでの2試合は12位、13位とブランクを感じさせない安定した成績を残している。7季（8年）連続優勝を目指すなか、本人の手応えもまずまずといった様子。「すごくいい。もう少し苦戦すると思ってたし、ショットももっとひどいのが出ると思っていた」と順調に進んでいる。先週の台湾はタフなコースでの戦いになり「体力も削られた」。それでも「（食べ物とか）無難なもので水も気をつけました。日本は幸せです」と体調面には問題なし。今週も「日本オープン」が開催される難コースが舞台になる。地面が硬いこともあり、手首への負担もケアしながらプレーする。
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