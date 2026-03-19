メッシがナッシュビル戦で先制ゴールを決めた

アメリカ・メジャーリーグサッカー（MLS）のインテル・マイアミでプレーするアルゼンチン代表FWリオネル・メッシが史上2人目となるキャリア通算900得点を達成した。

メッシは現地時間3月18日に行われたCONCACAFチャンピオンズカップラウンド16のセカンドレグ、ナッシュビル戦に先発出場。前半7分に先制ゴールをマークした。これがキャリア通算900得点の金字塔。ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）に次ぐ史上2人目の快挙となる。

アメリカ紙「USAトゥデイ」は「メッシがクリスティアーノ・ロナウドより早く900ゴールに到達した」とこの快挙を速報。38歳9か月のメッシはキャリア通算1142試合目での到達。一方、ロナウドは39歳7か月、1238試合での到達だったという。

英公共放送「BBC」も「“唯一無二”のメッシがキャリア900得点」とインテル・マイアミを率いるハビエル・マスチェラーノ監督のコメントを用いてその大記録について伝えた。

スペイン1部のFCバルセロナでプロキャリアをスタートし、17歳10か月7日で当時のクラブ史上最年少得点記録を更新したところから始まった900得点の内訳はバルセロナで672得点、パリ・サンジェルマンで32得点、インテル・マイアミで81得点、そしてアルゼンチン代表として115得点となる。

ロナウドは41歳となった現時点で通算965得点としている。メッシもその数字をどこまで伸ばしていくのか注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部）