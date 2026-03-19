味の素冷凍食品「えらぶだけでサステナブル」実現へ取組加速、“ノーチェンジ＆ノーストレス”な環境配慮を目指す

味の素冷凍食品は、「えらぶだけでサステナブル」をスローガンに環境への配慮の取り組みを進めている。生活者が日常生活の中で同社の商品を選ぶだけで無理なく自然に環境への配慮につながる状態を目指していく。18日、東京･銀座の本社で「環境への配慮」の進化･記者発表会を開き、新スローガンに込めた想いや具体的な取り組みについて紹介した。

この取り組みに至る背景について鳥垣淳子執行役員は「環境貢献への取り組みは『言うは易し、行なうは難し』になりがちだ。それを私たちは、企業側からのアプローチによって一般生活者の皆様が自然に環境に貢献できる仕組みを作ることはできないだろうかと考えた」など話した。

そして「えらぶだけでサステナブル」というスローガンの背景について戦略コミュニケーション部の源田達章部長が説明した。

同社がワークショップを通じ、これまでの環境への配慮に対する生活者の声からインサイトを探索したところ、ポジティブな言葉が集約的に出てくるものの、個人に置き換えた際には▽犠牲をはらう▽変わらないといけない▽実感がない(無力感)――など「ネガティブ」な言葉も多く出てきたという。このネガティブを変革して、これからの環境配慮型の生活を考えて「ノーチェンジ&ノーストレス」というコンセプトが生まれた。生活者が「変わらなくても」、無理なく環境貢献が成立するようにしたいという意味だ。そこから新スローガン「えらぶだけでサステナブル」を設定した。生活者が日常の食卓で同社商品を選ぶだけで、無理なく自然に環境への配慮につながる状態を目指すという。

また、企業の環境関連活動はIR報告･株主や投資家に向けて発信されることが多く(もちろんそれは重要だが)一方で生活者に実感してもらえているかどうかという視点が少ないという想いから、同社では策定したスローガンを生活者に分かりやすいよう、図式化して整理した。

「えらぶだけでサステナブル」

そのポイントとして〈1〉いつもの暮らし＝いつもの食卓から家庭ごみやフードロスを減らしてかしこい毎日を〈2〉やさしい社会＝地域やコミュニティレベルの連携でやさしい社会を〈3〉未来の環境＝先進技術を用いた未来につながる環境づくりできれいな地球を――という3つのValueを掲げ、それぞれの領域で環境貢献の取り組みを進める。また、生活者の実感「お客様実感スコア」と、GHG削減やプラ削減など「環境への配慮スコア」の目標スコア数値を設定し、その達成を目指す。

その具体的な取り組みの例として〈1〉資源循環スキーム拡大〈2〉農林水産省「食料システム法」認定取得〈3〉学校法人角川ドワンゴ学園との共創プロジェクト(今後正式発表)――を紹介した。

〈再資源化した堆肥を製品に「資源循環スキーム」4工場で実現〉

このうち〈1〉の資源循環スキームについては原材料部の高橋政光部長が説明した。同社では、工場で製品を製造する際に発生したキャベツの芯や成形不良などの食品残渣を堆肥や肥料･飼料に最資源化して活用する取り組みを実施。2021年度から4年連続で資源化率100%を達成し、25年度も達成見込みだという。

食品残渣を飼料･肥料として活用する取り組みは他社でもあるが、同社ではさら最資源化した堆肥で栽培した農作物をもう一度、工場で製品原料として使用する「資源循環スキーム」を構築した。

資源循環スキームには難しい点が3つあり、1つ目に生産者は年1〜2回しか収穫の機会がなく新しい取り組みにはリスクが伴うこと、2つ目に残渣の排出地と農地が離れていると輸送コストがかかり採算が合わないこと、3つ目は取り組みに賛同･協力してくれる生産者を一軒一軒増やしサプライヤーとつなげるのに非常に手間と時間がかかることだという。

これらを解決し、たとえば九州工場では、食品残渣を飼料として養豚で活用してその豚ぷんを堆肥化、さらに堆肥を生産者のキャベツ･ニラ栽培に活用し、それを九州工場で製品に活用するという資源循環スキームを構築した。

同様の資源循環スキームは23年5月の四国工場(香川県さぬき市)、24年4月の九州工場(佐賀県佐賀市)に加え25年12月に中部工場(岐阜県揖斐郡)、26年1月に関東工場(群馬県邑楽郡)でも実現し、国内4工場で展開しているという。

〈冷食日報2026年3月19日付〉