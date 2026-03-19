日本ハムの新庄剛志監督が、WBCに出場した伊藤大海を予定通り2026年３月27日の開幕投手に起用すると明言したことがメディアで報じられ、大きな反響を呼んでいる。

韓国戦、ベネズエラ戦ともにホームラン被弾

伊藤は救援登板したWBC1次ラウンド・韓国戦で2ランを被弾すると、準々決勝・ベネズエラ戦でも1点リードの6回に逆転3ランを被弾。SNS上で誹謗中傷を受けるなど、精神的なダメージが心配されていた。

日本ハムOBは「新庄監督の親心だと思います。開幕戦でいい投球ができれば精神的に少しは楽になる。気持ちを切り替えるのは難しいかもしれないけど、エース・伊藤の活躍なくして日本ハムのV奪回は成し遂げられない。気になる点はWBCの投球内容ですね。150キロを超える球威十分の直球が武器ですが、ベネズエラ戦は140キロ台にとどまりはじき返されていた。コンディションに問題があったのか、技術面で課題があったのか現時点で分かりませんが、開幕まで1週間あまりと調整期間が短い。きっちり修正できるかが大きなポイントになります」と指摘する。

新庄監督は「打倒・小久保裕紀」を掲げる

日本ハムにとって今年の開幕3連戦は、143分の3以上の重みはある。相手はリーグ連覇を飾ったソフトバンク。2年連続2位に終わり、悔しさを晴らすためにも今季初対戦で相手に嫌なイメージを植え付けたい。

新庄監督は「打倒・小久保裕紀」を掲げており、同学年の敵将へのライバル心を隠さない。伊藤が開幕戦でチームに白星をもたらす快投を見せれば、一気に波に乗る可能性がある。

傷心のエースが輝きを取り戻す姿をファンは願っている。

（中町顕吾）