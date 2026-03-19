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言葉に詰まるのは「頭の回転力が鈍くなっている」から？今すぐできる思考力向上トレーニング

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

話し方コーチの萩原たく氏が、自身のYouTubeチャンネル「話し方コーチたく(ビジネスコーチ)」で「【言葉が出てこない】を改善！瞬時に言葉が出てくるようになる！思考力＋言語化力向上トレーニング方法」と題した動画を公開した。



会議や商談で突然話を振られて言葉に詰まる「思考フリーズ状態」。この悩みを解決するため、萩原氏は思考力と言語化力を高める効果的な脳トレとして「早口ことば」が有効だと紹介している。



萩原氏によると、とっさに言葉が出てこないのは脳の情報処理能力、いわゆる「頭の回転力」が低下していることが原因だという。この思考フリーズ状態は、ビジネスの場面で「めちゃくちゃリスクだらけです」と警鐘を鳴らす。



そこで萩原氏が提案するのが「早口ことば」を用いた脳トレだ。脳科学的にも、早口ことばを速く読む練習は、思考や言語を司る「前頭葉」や記憶に関わる「側頭葉」を強く活性化させることが実証されているという。脳が活発に働くことで、頭の回転が速くなるという仕組みだ。



動画では、具体的な実践方法として「4 WEEKチャレンジ」が紹介された。



1週目は、難易度が低めの早口ことばを音読で練習する。まずゆっくりと1回発話し、次に限界ギリギリのスピードで5回繰り返すのが1セット。2週目は、1週目と同じテキストを暗唱で練習する。これにより、記憶力もさらに鍛えられるという。3週目と4週目は、難易度を上げた早口ことばを使い、同様に音読と暗唱の練習を行う。



練習のポイントは3つ。1つ目は、とにかくハイスピードで発話すること。2つ目は、噛んだり言い間違えたりしても気にしないこと。そして3つ目は、毎日短時間で集中的に取り組むことだ。萩原氏は「正味5分～10分程度で収まります」と説明している。



このトレーニングを継続することで、「思考力」「記憶力」「滑舌」の3つの効果が期待できるという。とっさの質問に動じることなく、思考を瞬時に言葉にして流暢に話せるようになるために、この脳トレは有効な手段となりそうだ。