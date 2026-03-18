Lovetoxic×モンチッチ♡可愛すぎる限定コラボアイテム登場

トレンド感たっぷりのティーンブランド「Lovetoxic」から、世界中で愛されるモンチッチとのスペシャルコラボが登場♡毎日をもっと楽しくしてくれる、可愛さ満点のアイテムが勢ぞろいしています。学校やお出かけで活躍するアイテムばかりなので、モンチッチファンはもちろん、おしゃれ好きな方にもおすすめのラインナップです♪

主役級♡アパレルアイテム

バックプリント半袖T



価格：4,829円（税込）

大きめのバックプリントが目を引く半袖Tシャツは、後ろ姿までしっかり可愛く演出♡綿100％素材で肌あたりもやさしく、これからの季節にぴったりの一枚です。

デイリーコーデに取り入れやすいのも嬉しいポイント。

サイズ：SS/S/M/Lサイズ(カラー：オフホワイト/マルチ)

peu a beauteの新作インナー♡締め付けないウエストケアアイテム発売

学校で使えるキュート小物

立体ペンポーチ



価格：3,289円（税込）

ふわふわ素材が可愛いペンポーチ。ハサミや定規も入るサイズ感で、毎日の学校生活に大活躍します。

サイズ：Fサイズ(カラー：赤/ピンク)

フェイスマルチポーチ



価格：3,289円（税込）

ウインクしたモンチッチがキュート♡リール付きでパスケースとしても使え、キーケースとしても活躍する便利アイテムです。

お揃いも楽しい雑貨ライン

フェイスダイカットタオル



価格：880円（税込）

コンパクトで持ち運びしやすい18cmサイズ。お友達とお揃いで持つのもおすすめです♡

サイズ：Fサイズ(カラー：赤/ピンク/ライトピンク/黄色)

クリアポーチ



価格：1,419円（税込）

ナスカン付きでバッグに付けても可愛いクリアポーチ。小物入れやミニ財布としても使え、コーデのアクセントにもなります。

サイズ：Fサイズ(カラー：赤/ピンク/マルチ)

販売場所：全国のラブトキシック店舗／公式オンラインショップ「NARUMIYA ONLINE」

＊発売日は店舗により一部前後する可能性がございます。

毎日をもっと楽しく♡

Lovetoxicとモンチッチのコラボは、可愛さだけでなく実用性も兼ね備えたアイテムばかり。

学校やお出かけの時間がもっと楽しくなること間違いなしです♡お気に入りのアイテムを取り入れて、自分らしいスタイルを楽しんでみてください♪