Lovetoxic×モンチッチ♡可愛すぎる限定コラボアイテム登場
トレンド感たっぷりのティーンブランド「Lovetoxic」から、世界中で愛されるモンチッチとのスペシャルコラボが登場♡毎日をもっと楽しくしてくれる、可愛さ満点のアイテムが勢ぞろいしています。学校やお出かけで活躍するアイテムばかりなので、モンチッチファンはもちろん、おしゃれ好きな方にもおすすめのラインナップです♪
主役級♡アパレルアイテム
バックプリント半袖T
価格：4,829円（税込）
大きめのバックプリントが目を引く半袖Tシャツは、後ろ姿までしっかり可愛く演出♡綿100％素材で肌あたりもやさしく、これからの季節にぴったりの一枚です。
デイリーコーデに取り入れやすいのも嬉しいポイント。
サイズ：SS/S/M/Lサイズ(カラー：オフホワイト/マルチ)
peu a beauteの新作インナー♡締め付けないウエストケアアイテム発売
学校で使えるキュート小物
立体ペンポーチ
価格：3,289円（税込）
ふわふわ素材が可愛いペンポーチ。ハサミや定規も入るサイズ感で、毎日の学校生活に大活躍します。
サイズ：Fサイズ(カラー：赤/ピンク)
フェイスマルチポーチ
価格：3,289円（税込）
ウインクしたモンチッチがキュート♡リール付きでパスケースとしても使え、キーケースとしても活躍する便利アイテムです。
お揃いも楽しい雑貨ライン
フェイスダイカットタオル
価格：880円（税込）
コンパクトで持ち運びしやすい18cmサイズ。お友達とお揃いで持つのもおすすめです♡
サイズ：Fサイズ(カラー：赤/ピンク/ライトピンク/黄色)
クリアポーチ
価格：1,419円（税込）
ナスカン付きでバッグに付けても可愛いクリアポーチ。小物入れやミニ財布としても使え、コーデのアクセントにもなります。
サイズ：Fサイズ(カラー：赤/ピンク/マルチ)
販売場所：全国のラブトキシック店舗／公式オンラインショップ「NARUMIYA ONLINE」
＊発売日は店舗により一部前後する可能性がございます。
毎日をもっと楽しく♡
Lovetoxicとモンチッチのコラボは、可愛さだけでなく実用性も兼ね備えたアイテムばかり。
学校やお出かけの時間がもっと楽しくなること間違いなしです♡お気に入りのアイテムを取り入れて、自分らしいスタイルを楽しんでみてください♪