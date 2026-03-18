【3月のムーンアクション】3月26日は上弦の月、月の満ち欠けに合わせた毎日のメソッドをお伝えします

――夜ごと姿を変える月は、私たちの潜在意識に影響を与えています。月の満ち欠け（月齢）に合わせて暮らすことで、より豊かな生活になります。月のリズムを上手に使って、ステキな1カ月を過ごしましょう！

■3月のムーンアクションは？

3月の満月のことを、ネイティブアメリカンは雪解けの地面にみられるミミズのはった後にちなんで、Worm Moon（芋虫月）と呼んでいました。

3月20日は春分の日。西洋占星術のスタートラインである牡羊座の0度に、太陽が入宮します。西洋占星術ではこの日のホロスコープ（春分図）で一年の運勢を予測します。

2026年は木星が蟹座にあるので、心がザワザワしがち。早まった判断を下しやすいので感情的にならないことが大切です。家族や地域など、小さなコミニュテイで活動する機会も増えるので、周囲の人との絆も強くなるでしょう。特によくも悪くも「家族」がキーワードになりますから、優先的に行動を。

メソッドは毎日の習慣にするとさらに効果的ですが、1日にそんなにいくつもやろうとすると嫌になってしまうので、少しずつ生活に取り入れていくのがオススメです。

※月齢とは？

新月の日を0として、その月が何日目の月かあらわす日数のこと。月の周期は約29.8日なので、月齢は0〜29となる。

■3月21日〜31日

21日（月齢2.1・三日月）……天体観測がオススメ。星座物語を知っておくと一目置かれそう。

22日（月齢3.1）……海辺のリゾートホテルに泊まると癒やされそう。波音に耳を澄まして。

23日（月齢4.1）……コメディでストレス解消。大口開けて笑って。

24日（月齢5.1）…… お年寄りの知恵が役に立ちそう。相談事にも名回答が。

25日（月齢6.1）…… シルバーのアクセサリーがお守りに。ときどき月にかざして浄化を。

26日（月齢7.1・上弦）……朝の時間をゆったりと。早起きするといろんなことができます。

27日（月齢8.1）……金運アップ。ほしいものは手に入れて正解。

28日（月齢9.1）……楽しい時間が過ごせそう。気の合う友達を誘ってみて。

29日（月齢10.1）……上司や先輩に褒められそう。ただし、調子に乗らないこと。

30日（月齢11.1）……旅行がてら実家や親戚を訪ねるといいことがありそう。地元のホテルに泊まるのも◎。

31日（月齢12.1）……新しいことを始めるのは、準備万端に整えてから。やりすぎぐらいで丁度いい。

3月3日の桃の節句に食べるとラッキーなものとして、ひなあられや菱餅はよく知られていますが、ハマグリを食べると恋人や夫婦の仲がよくなります。

また、草餅を食べると災いを遠ざけるといわれています。ヨモギを摘んで、もち米とついた手作りの草餅なら最強です。お雛様を飾れなくても、行事食だけでも食べることをオススメします。桃の花を飾るもの厄払いに！"

（小泉茉莉花）※画像出典／shutterstock

▼小泉茉莉花 公式占いサイト『愛と運命の月占術』

月の満ち欠けは、あなたの運命も、彼の本心も告げています。